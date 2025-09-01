과기정통부 내년 기초연구 생태계 회복에 역대 최대 2.74조 원 투입

내년 기초연구 과제 수가 올해 대비 28.5% 늘어난 1만5천800개, 예산 규모가 총 2.74조 원인 것으로 나타났다.

과학기술정보통신부는 2026년도 기초연구사업 예산을 2.74조 원으로 편성했다고 1일 밝혔다. 이는 올해 2.34조 원과 비교해 약 17.2% 증가한 수준이다.

기초연구사업의 과제 수는 올해 대비 약 28.5% 확대했다. 과제수로는 약 1만5천800개다. 이 가운데 신규 과제가 약 7천개로 올해 대비 98.2% 증가한 수치다.

과기정통부가 2026년 기초연구 예산을 역대 최대인 2.74조원으로 구성했다.

지난 2024년 폐지했던 기본연구 사업을 복원한다. 오는 2026년도 약 1천150억 원 규모로 약 2천개의 기본연구 과제를 지원할 계획이다.

또 세종과학펠로우십 복귀트랙을 신설한다. 해외에 진출한 우리나라 박사후연구원들의 국내 복귀를 위해 만든 프로그램이다. 내년엔 약 260억 원을 투자, 약 130명의 우수 인재를 지원할 예정이다.

이와함께 내년부터 기존 ‘중견연구’ 사업 명칭을 ‘핵심연구’로 변경한다. 연구의 성장 단계별로 연구비와 연구 기간을 차등화해 지원한다. 특히, 창의연구, 씨앗연구 등 복잡했던 사업구조를 단순화하기로 했다.

개인 기초연구 확대와 더불어 집단연구 역량 향상에도 지원을 늘리기로 했다. 기초연구실(BRL)에 대한 지원을 확대하고, 국가연구소(NRL2.0) 사업도 지속 추진(신규 4개 선정)한다.

기초연구실은 신규 과제수를 올해 111개에서 내년 132개로 늘릴 방침이다.

이외에도, 연구자의 AI 활용을 촉진하기 위해 대학의 연구인프라 첨단화와 기초과학-AI 융합형 인재 양성을 지원할 예정이다.

관련기사

이를 위해 기초연구기반구축사업 내에 'AI·디지털 기반 대학 연구혁신'사업 꼭지를 신설할 계획이다.

과기정통부 구혁채 1차관은 “내년 기초연구 예산은 기초연구 생태계 복원을 넘어 재도약을 위한 첫 출발점”이라며, “편성된 예산을 효과적으로 운영하여 젊은 연구자들이 걱정 없이 안정적으로 연구할 수 있는 환경을 조성하고, 우수 연구자가 지속 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.