"와인 잔 들고 시작하는 소개팅"…롯데칠성, ‘카르멘’과 함께하는 무비플러팅 진행

롯데칠성음료가 수입·판매하는 칠레 와인 브랜드 ‘카르멘’이 미혼남녀를 위한 특별한 소개팅 프로그램을 진행한다.

롯데칠성은 롯데컬쳐웍스, 결혼정보회사 ‘노블레스 수현’과 함께 오는 9월 26일 서울 잠실 롯데시네마 월드타워 샤롯데 라운지에서 ‘무비플러팅’을 진행한다고 1일 밝혔다.

‘무비플러팅’은 영화 관람과 단체 미팅을 결합한 커플 매칭 프로그램으로, 작년 4월 첫 개최 이후 이번이 14번째다. 그동안 평균 52%의 커플 성사율을 기록할 만큼 높은 성공률을 보여왔다.

카르멘 무비플러팅 포스터.(사진=롯데칠성)

이번 행사에서는 와인 ‘카르멘 그란 리세르바 까버네소비뇽’, ‘카르멘 그란 리세르바 프리다칼로 에디션’을 시음하는 순서가 마련됐다. 참가자들은 와인 카드를 선택하며 취향을 공유하고, 선호도가 맞는 상대와 추가 대화를 이어갈 수 있다.

행사 참가비는 3만원이며, 오는 9월 19일까지 노블레스 수현 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 당일 프로그램은 오후 2시부터 진행된다.