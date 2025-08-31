LG엔솔·삼성SDI, 美 재생에너지 전시회 'RE+ 2025' 참가

LG에너지솔루션, 삼성SDI는 미국 네바다 라스베이거스에서 오는 9월 8~11일(현지시간) 나흘간 열리는 북미 최대 재생 에너지 전시회인 ‘재생에너지플러스(RE+) 2025’에 참가한다고 31일 밝혔다.

LG엔솔 "전력망·데이터센터·주택 ESS 시장, '메이드인 USA'로 공략"

이번 전시에서 LG에너지솔루션은 ▲전력망 에너지저장장치(ESS) ▲북미 사업역량 ▲AI데이터센터·무정전전원장치(UPS) ▲주택용 ESS 등으로 전시 부스를 구성해 핵심 제품들을 소개한다.

전력망 ESS 존에서는 북미 시장에 특화된 JF2 AC·DC 링크 시스템 실물을 전시한다. 올해부터 생산을 시작한 이 제품은 고효율, 고안전성의 리튬인산철(LFP) 배터리 기반 시스템이다. 최대 5.1MWh의 에너지 용량, 출력은 AC와 DC 중 선택할 수 있다. 안정성 강화 팩, 시스템 설계 북미 내 열확산 억제 관련 모든 안전 인증(UL9540A, LSFP 등)도 충족했다.

LG에너지솔루션은 배터리 셀부터 팩, 시스템까지 모두 북미에서 생산 및 공급한다. 이런 ‘메이드인 USA’ 생산망을 토대로 북미 고객들에게 안정적으로 제품을 공급하고 관련 인플레이션감축법(IRA) 세제 지원을 받도록 지원한다고 강조했다.

LG에너지솔루션 전시 부스 조감도 전면

업계 최초로 북미 지역 내에서 생산될 예정인 각형 폼팩터 기반 LFP 배터리셀 실물 제품도 처음 전시할 예정이다. 500Wh 이상 초고에너지의 파우치형 LFP 배터리로 만든 JF2, JF3 배터리 셀·팩 제품도 함께 공개한다.

AIDC·UPS 존에서는 AI 데이터센터 수요에 대응한 고출력의 차세대 LFP UPS ‘차세대 UPS 배터리’를 최초로 공개한다.

이 제품은 캐비닛 한 대당 527kW의 전력을 5분간 안정적으로 공급, 기존 제품 대비 두 배 이상의 성능을 확보했다. 1MW급 UPS 시스템 구축 시 필요한 캐비닛 수량을 약 50% 줄일 수 있어 공간·비용·효율성도 높였다. 전력 사용이 불규칙하고 정전 시 필요한 비상 전력 유지 시간이 점점 짧아지는 AI 데이터센터의 트렌드에 맞춰 고출력 성능도 최대 20C까지 지원한다.

주택용 ESS 존에서는 미국에서 생산된 LFP 배터리로 만든 B2B 전용 ‘JF2S 홈 배터리 모듈' 등을 전시했다. 이 제품은 단일 모듈 기준 약 15.9kWh의 용량을 제공해 북미 가정의 하루 전력 소비를 충당할 수 있다. 두께 약 5.6인치의 슬림한 배터리 모듈로 차고나 지하실은 물론 벽에 부착하는 형태로도 설치가 가능하다.

삼성SDI, 'LFP ESS' 첫 선…에너지 밀도 향상 신제품도 소개

삼성SDI는 RE+ 전시에서 전력용 ESS 솔루션 'SBB' 신제품 'SBB 1.7'과 'SBB 2.0'을 전격 공개한다.

SBB는 20피트(ft) 컨테이너 박스에 배터리 셀과 모듈, 랙 등을 설치해 전력망에 연결만 하면 바로 사용할 수 있는 일체형 제품이다. SBB 1.7은 기존 SBB 1.5 대비 에너지 밀도를 약 17% 향상시켰다. SBB 2.0은 LFP 셀을 사용한 제품으로 업계 최고 수준의 장수명이 특장점으로 소개됐다.

관련기사

삼성SDI RE+ 2025 전시장 조감도

두 SBB 제품에는 모두 함침식 소화 기술인 EDI가 적용돼 고도화된 안전성을 자랑한다.

이 밖에도 삼성SDI는 지난 5월 독일 뮌헨에서 열린 유럽 최대 에너지 전시회 '더 스마터 E 유럽 2025'에서 혁신상을 받은 UPS용 신제품과 열전파 차단 안전성 기술 등 ESS 관련 혁신 제품과 기술을 총망라해 전시할 계획이다.