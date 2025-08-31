"KFC 대신 중동 브랜드"…아메리카나, 美 프랜차이즈 의존도 줄여

미국 KFC·크리스피크림 등 글로벌 프랜차이즈를 운영하는 중동 최대 외식 기업인 아메리카나가 미국 브랜드 중심의 사업 구조를 탈피하고 현지 브랜드 인수·육성에 나선다.

가자지구 전쟁 이후 소비자 불매 운동이 확산되면서 수익성이 악화되자 체질 개선에 나선 것이다.

30일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 아메리카나의 지난해 순이익은 1억5천900만 달러(2천213억원)로 전년 대비 40% 가까이 감소했다. 주가는 타다울 증시에서 1년 사이 28% 하락했다.

이는 가자지구 전쟁에서 미국의 이스라엘 지원에 대한 반발로, 현지 소비자들이 미국 관련 음식점과 제품을 기피했기 때문이다.

KFC. (사진=위키미디아커먼즈)

아메리카나의 회장이자 공동 최대 주주인 모하메드 알아바르는 “소비자들의 감정을 탓할 수는 없다”며 “불매운동은 비용 절감과 동시에 현지 인수 대상을 적극적으로 찾는 계기가 됐다”고 말했다.

올해 상반기 매출은 12억 2천만 달러(1조6천979억원)로 전년 동기 대비 증가했지만 2년 전보다 소폭 낮은 수준이다. 같은 기간 매장 수는 361개 늘어난 2천638개다.

알아바르는 “인력 감축 대신 구매비 절감을 통해 위기를 버텼지만 수익성이 크게 악화됐다”며 “이번 경험을 통해 중동 토종 브랜드를 발굴해 육성해야 한다는 믿음이 더 강해졌다”고 말했다.

이어 “많은 잠재적 인수 후보와 논의 중이며 일부는 검토 후 거절했지만, 앞으로 1~3개의 유망 브랜드를 찾을 것”이라며 “쿠웨이트, 사우디, UAE, 이집트, 레바논 등에는 성장 잠재력이 있는 브랜드가 많다”고 강조했다.

특히 아메리카나는 낮은 부채비율을 무기로 적극적인 인수합병(M&A)에 나설 계획이다.

알아바르는 “자본 조달 능력이 충분해 확장 전략에 속도를 낼 수 있다”고 말했다.

시장조사기관 유로모니터 인터내셔널에 따르면 중동·북아프리카 패스트푸드 시장 규모는 약 330억 달러(45조9천261억원)에 달하며 2020년 이후 연평균 약 9%의 성장세를 보이고 있다.

맥도날드 역시 불매운동으로 타격을 입은 브랜드 중 하나였지만, 올해 2월 중동 사업이 다시 회복세를 보였다고 알려졌다.