질문1: 오늘부터 올리브영 세일인데, 세일 기간에 사면 좋을 아이템 추천해줘. SNS 바탕으로 추천 후기가 많은 제품을 5개만 뽑아줘.

그록 답변1:

올리브영 세일 추천 아이템 (SNS 기반 후기 많은 제품 TOP 5)

올리브영 세일 기간(2025년 8월 29일 ~ 9월 4일)에 구매하기 좋은 제품으로, X(트위터)와 웹 검색 결과에서 후기와 언급이 많은 아이템을 5개 선정했습니다. 각 제품은 할인율이 높고, 사용자 리뷰가 풍부한 베스트셀러 중심으로 골랐어요. 가격은 세일 적용 기준으로 참고해주세요.

제품명

카테고리

왜 추천하나요? (후기 기반)

세일 가격 예시

달바 퍼스트 스프레이 세럼

스킨케어 (미스트 세럼)

X에서 세일 필수템으로 자주 언급되며, 수분 충전과 피부 진정 효과로 리뷰 29,000개 이상. "여름에 필수"라는 후기가 많아요.

약 32,900원 (44% 할인)

더샘 스킨 퍼펙션 글루타치온 토닝 쿠션

메이크업 (쿠션)

X 포스트에서 커버력과 지속력이 칭찬받으며, 기획세트 후기가 쏟아짐. 올영픽으로 선정된 베스트셀러.

약 27,200원 (20% 할인, 리필 포함)

에스쁘아 비벨벳 쿠션

메이크업 (쿠션)

X에서 "100시간 지속" 후기가 많고, 올영 1위 제품으로 블러셔 사은품 증정이 인기. 여름 쿠션 추천으로 자주 올라옴.

약 30,000원대 (사은품 포함)

구달 청귤 비타C 잡티케어 세럼 마스크

스킨케어 (마스크팩)

X와 웹에서 잡티 케어 효과로 리뷰 폭발, 올영픽 기획으로 세일 기간 구매 추천 많음.

약 5,000원대 (5매 기획)

제로이드 수딩크림

스킨케어 (크림)

X에서 지성/수부지 피부에 장벽 강화로 강추 후기 다수, 세일 때 미니 사이즈 사냥 팁 공유됨.

약 20,000원대 (할인 적용)

질문2: 같은 조건으로 스킨케어 메이크업 외의 카테고리에서도 5개 뽑아줘.

그록 답변2:

올리브영 세일 추천 아이템 (스킨케어/메이크업 제외, SNS 기반 후기 많은 제품 TOP 5)

올리브영 세일 기간(2025년 8월 29일 ~ 9월 4일)에 구매하기 좋은 제품으로, X(트위터)와 웹 검색 결과에서 후기와 언급이 많은 아이템을 5개 선정했습니다. 각 제품은 할인율이 높고, 사용자 리뷰가 풍부한 베스트셀러 중심으로 골랐어요. 가격은 세일 적용 기준으로 참고해주세요.

제품명

카테고리

왜 추천하나요? (후기 기반)

세일 가격 예시

피노 프리미엄 터치 헤어 오일

헤어케어 (헤어 오일)

X와 웹에서 스킨케어링 기능으로 트렌드 제품으로 언급되며, 부드러운 머릿결과 향 지속으로 리뷰 10,000개 이상. "2025 트렌드 헤어템" 후기 다수.

약 15,000원대 (할인 적용)

아도르 퍼퓸 헤어 오일 오스만투스 향

헤어케어 (퍼퓸 오일)

X 포스트에서 향기와 영양 공급으로 세일 필수템으로 공유되며, "인생템" 리뷰 쏟아짐. 올영픽으로 선정.

약 20,000원대 (20% 할인)

클린 퍼퓸

프래그런스 (향수)

웹과 X에서 자연스러운 향으로 인기 폭발, 세일 기간 구매 추천 후기 많음. 다양한 향 선택지로 리뷰 풍부.

약 30,000원대 (사은품 포함)

일리윤 세라마이드 아토 로션

바디케어 (로션)

X에서 건조 피부 보습으로 강추, 세일 때 대용량 구매 팁 공유됨. 후기 15,000개 이상.

약 10,000원대 (기획세트 할인)

데싱디바 매직프레스

네일 (네일팁)

웹 리뷰에서 쉬운 붙이기와 지속력으로 추천, 올영 세일 베스트셀러. "집에서 네일" 후기 다수.

약 5,000원대 (할인 적용)

