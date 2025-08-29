스튜디오비사이드, '스타세이비어' 도쿄게임쇼 출품

스튜디오비사이드(대표 류금태)는 '도쿄 게임쇼 2025(이하 TGS 2025)'에 개발 중인 신작 서브컬쳐 육성 RPG '스타세이비어'를 출품한다고 29일 밝혔다.

스튜디오비사이드는 다음 달 25일부터 28일까지 열리는 TGS 2025 전시구역 내 8홀에 부스꾸미고 '스타세이비어'의 '여정'을 직접 체험할 수 있는 일본어 시연 버전을 공개할 예정이다.

방문객들은 시연을 통해 ▲애니메이션풍 3D 그래픽 ▲캐릭터 육성 및 교감 시스템 ▲전투시스템 ▲성우 보이스 등 게임의 핵심적인 특징들을 미리 만나볼 수 있다.

'스타세이비어'는 '별이 깃든 구원자 육성담'이라는 캐치프레이즈 아래, 이용자가 '단장'이 되어 메인 스토리와 캐릭터별 스토리를 따라 장대한 '여정'을 경험하게 되는 육성 RPG다.

스튜디오비사이드 관계자는 "세계적인 게임 축제인 TGS 2025에 스튜디오비사이드의 기대작 '스타세이비어'를 선보일 수 있게 되어 매우 기쁘다"며, "이번 TGS 2025는 '스타세이비어'의 매력을 글로벌 이용자분들께 첫 선을 보이는 중요한 자리인 만큼, 많은 분들이 게임의 핵심 재미를 직접 느끼고 즐기실 수 있도록 최선을 다해 준비 중"이라고 밝혔다.

스튜디오비사이드는 지난 5월 성공적으로 진행된 FGT와 7월 CBT에 이어, 올해 하반기 출시를 목표로 개발에 박차를 가하고 있다. 이번 TGS 2025 참가를 기점으로 더욱 구체적인 게임 정보를 순차적으로 공개할 계획이다.