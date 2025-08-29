BYD코리아, 국내 최초 카페형 전시장 홍대에 연다

BYD코리아가 젊음의 거리 홍대에 BYD Auto 마포 전시장을 연다고 29일 밝혔다. 이번 전시장은 국내 BYD 전시장으로는 최초로 선보이는 카페형 전시장이다.

BYD 마포 전시장이 자리한 서교동·동교동 일대는 여의도, 신촌 등 주요 지역과 가까워 뛰어난 접근성을 제공한다.

BYD Auto 마포 전시장은 2층, 350㎡(약 106평) 규모로 최대 3대의 BYD 차량을 전시할 수 있다. 차량 전시 공간과 고객 휴식 공간을 유기적으로 배치해 일반 전시장보다 유동적이고 자유로운 분위기를 조성했다.

BYD코리아, BYD Auto 마포 전시장 오픈

1층은 전시 공간과 카페존이 연결돼 자유로운 체험이 가능하며, 2층은 상담 및 브랜드 경험 공간으로 조성했다. 입구에서 카페존, 차량 전시, 상담 공간으로 이어지는 스토리텔링형 동선은 브랜드를 하나의 이야기처럼 자연스럽게 느낄 수 있도록 설계했다.

특히 BYD의 비전 '지구의 온도 1℃ 낮추기'를 전시장에 반영해 목재, 돌 등 자연 소재 사용 비중을 높이고, 곡선형 디자인과 따뜻한 느낌의 색감으로 편안하면서도 세련된 분위기를 구현했다.

BYD코리아 최초의 카페형 전시장인 BYD Auto 마포 전시장은 향후 도심 거점 확장을 위한 테스트베드 역할을 수행할 예정이다. 향후 BYD가 아시아태평양 지역 주요 도시에 선보일 도심형 라이프스타일 전시장 전략의 표준 모델로 활용될 계획이다.

관련기사

조인철 BYD코리아 승용 부문 대표는 "BYD Breeze는 단순한 전시장을 넘어 고객이 브랜드 철학과 미래 모빌리티 가치를 자연스럽게 체험할 수 있는 공간 구성 컨셉"이라며 "BYD의 친환경 철학과 젊고 혁신적인 이미지를 전달하는 새로운 거점이 될 것"이라고 강조했다.

한편 BYD코리아는 전국에 20개 전시장과 14개 서비스센터를 운영하고 있다. 올해 연말까지 30개 전시장과 25개 서비스센터 확보를 목표로 하고 있다.