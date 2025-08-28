[인사] 산업통상자원부

◇과장급 전보 ▲중견기업지원과장 이용훈 ▲산업일자리혁신과장 우성훈

