"나가면 갈 데 없다"...석유화학 구조조정 앞두고 직원 불안 고조

국내 석유화학 업계에 긴장감이 감돌고 있다. 주요 기업들은 당장은 "인위적인 인력 조정은 없다"는 입장을 내놓고 있지만, 구조조정 본격화가 예상되는 내년에는 희망퇴직·권고사직 등 인력 조정이 현실화될 수 있다는 전망이 나온다.

28일 업계에 따르면 LG화학은 최근 대산·여수 석유화학 공장에서 58세 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 의사를 받고 있다. 희망퇴직자는 정년까지 잔여 기간에 해당하는 급여를 보전하고 자녀 대학 등록금을 지원받을 수 있다. 다만 추가 위로금은 지급되지 않을 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

LG화학 측은 "임금피크제 직원 대상으로 희망퇴직 의사를 묻는 건 이전에도 사업 현황에 따라 통상적으로 해오던 경영 활동이며, 인위적인 인력 감축이 아니다"고 설명했다.

LG화학 대산공장 메탄건식개질(DRM) 공장 전경 (사진=LG화학)

대상자가 많지는 않지만, 업계에서는 대형 기업이 신호탄을 쏘았다는 점에서 긴장하는 분위기다.

업황 악화로 사업부 매각이나 조직개편을 추진하는 기업들도 적지 않다. 이들 부서 직원들은 전환 배치나 퇴직 가능성을 의식하며 불안해하는 상황이다.

LG화학은 최근 수처리 사업과 에스테틱 사업부 매각을 단행했다. 비스페놀A(BPA) 사업도 매각을 추진하고 있다.

효성화학은 중국발 공급 과잉과 적자 누적으로 최근 테레프탈산(TPA) 생산을 중단하고 옵티컬필름 사업 매각을 추진 중이다. HS효성첨단소재는 타이어스틸코드 사업부 매각을 진행하고 있다.

코오롱인더스트리는 올 상반기 조직개편을 통해 연구개발본부와 미래기술원을 통합했는데, 이 과정에 일부 R&D 인력을 정리했다. 롯데케미칼도 같은 시 소수 인원에 대해 권고사직을 단행했다. 다만, 현재는 이같은 인력 조정이 없다고 회사 측은 설명했다.

석유화학 업계 자율 협약식 (사진=산업부)

최근 정부가 '선(先) 자구노력 후(後) 지원' 원칙에 기반한 석유화학 구조개편 방안을 발표하면서 기업들의 사정은 복잡해졌다. 납사분해시설(NCC) 통합으로 25% 감축하는 데 합의했지만, 구체적 통합 방식은 정해지지 않았다. 이 과정에서도 생산 인력 조정이 불가피할 것이란 관측이 나온다.

관련기사

업계 관계자는 “지금은 정년 임박자나 임금피크제 적용 인력 위주로 알음알음 퇴직이 진행되는 수준”이라며 “아직 구체적인 사업재편안이 확정되지 않았기 때문에 인위적인 구조조정은 기업들이 하지 않을 것"이라고 말했다.

하지만 업황 악화 장기화로 석화업계 종사자들의 불안감은 커지고 있다. 업계 한 관계자는 “나가도 이직할 만한 곳이 없으니 버티는 것 외에는 선택지가 없다”고 토로했다.