통신품질·접속 미흡 지역 52곳 중 35곳 개선

지난해 통신서비스 품질평가에서 5G와 LTE 전파 신호 세기가 약한 것으로 확인된 총 52개소에서 35개소가 개선된 것으로 나타났다.

과학기술정보통신부는 한국지능정보사회진흥원와 지난해 품질평가에서 확인된 품질 미흡 지역과 접속 미흡 시설에 대한 개선 여부를 조사한 뒤 이같이 밝혔다.

정부는 지속적인 품질 미흡 구간으로 지적되고 있는 고속철도에 대해 보다 면밀한 점검을 실시했다. 또 5G와 LTE 품질을 동시에 측정하는 강화된 방식을 도입했다.

품질 미흡 지역 52개소 중 26개소는 5G, LTE의 전송속도가 느렸던 곳이고, 26개소는 5G의 신호 세기가 약해 안정적인 5G 이용이 곤란했던 곳이다.

점검 결과, 5G 품질 미흡 지역은 19개소 중 8개소, LTE 품질 미흡 지역은 7개소 중 6개소가 개선됐다. 5G 접속 미흡 시설은 26개소 중 21개소가 개선됐다.

통신사 별 개선율은 SK텔레콤이 81%, KT가 74%, LG유플러스가 61%다.

품질이 개선되지 않은 구간은 고속철도 경부선과 경전선, SRT의 전라선으로 확인됐다. 고속철도 운행 구간 중 5G 로밍 지역에서 잦은 품질 미흡이 발생하는 것으로 확인돼 해당 지역의 경우 제공사업자와 이용사업자 간 협력을 통해 품질이 개선될 수 있도록 노력할 필요가 있는 것으로 나타났다.

5G 접속 미흡 시설을 점검한 결과, 실내시설은 21개소 중 19개소가 개선됐으나 2개소는 미흡했고 고속철도는 5개 노선 중 2개 노선은 개선됐으나 3개 노선은 여전히 미흡한 것으로 확인되었다.

5G 접속 미흡 시설에 대한 통신사별 개선율은 KT 92%, LG유플러스 81%, SK텔레콤 77%다.

이도규 과기정통부 통신정책관은 “고속철도와 실내시설을 중심으로 통신서비스 품질이 개선되지 않은 곳을 다수 확인했고 특히 고속철도는 5G 공동이용 지역에서 품질 미흡이 잦아 통신사 간 협력을 통한 신속한 개선이 필요하다”며 “하반기 통신서비스 품질평가에서 품질이 미개선된 지역 재점검 등을 통해 통신사의 지속적인 품질 개선과 인프라 투자를 유도하겠다”고 말했다.