정부, AI·메타버스 융합 인재 배출 나선다

정부가 인공지능(AI)·가상융합 산업계에 실무 역량을 갖춘 신진 인력을 공급한다. 현장에 즉시 투입 가능한 개발자와 창작자를 양성하고 이들의 취·창업을 지원하는 행보다.

과학기술정보통신부는 '메타버스 아카데미' 제4기 수료식이 경기도 성남시 판교 메타버스 허브에서 열렸다고 26일 밝혔다. 이번 수료식에서는 지난 3월부터 이달까지 진행된 교육과정을 마친 122명의 청년 인재가 배출됐다.

메타버스 아카데미는 지난 2022년 1기를 시작으로 지난 3년간 913명의 전문인력을 양성했다. 이 기간 동안 평균 취·창업률은 89.7%에 달했으며 외부 대회에서 28건을 수상하는 성과도 냈다. 또 사업화가 가능한 수준의 융합 프로젝트 181건을 도출했다.

(사진=과학기술정보통신부)

이날 행사에서는 우수 교육생 5명에 대한 시상이 진행됐다. 또 성주현 로블록스 시니어 개발자 매니저가 'AI로 더 쉬워진 로블록스 개발의 미래'를 주제로 특별 강연을 맡았다.

4기 교육생 'B1G3' 팀은 AI 기반 혼합현실(MR) 블록 코딩 교육콘텐츠 개발 성과를 발표해 주목받았다. 이 팀은 김민경, 김민주, 이은빈, 최석환 학생으로 구성됐다.

수료식 이후에는 '리크루팅 데이'가 이어졌다. 이 자리에서 수료생들은 그간 개발한 프로젝트 결과물을 기업 관계자에게 직접 시연하며 현장 면접을 진행했다.

관련기사

이번 채용 상담회에는 로블록스, 넥슨코리아, 업스테이지, 벌스워크, 베스트텍, 듀코젠, 오버데어코리아, 스페이셜, 디아리움 등 9개 기업이 참여해 인재 확보에 나섰다.

황규철 과학기술정보통신부 소프트웨어정책관은 "이번 아카데미 교육과정동안 우리 청년 인재들이 AI 등 첨단 기술을 활용해 산업 현장의 문제를 해결하고 창의적인 프로젝트 개발로 연결하는 훌륭한 역량을 보였다"며 "교육과 기업을 잇는 다양한 협력 모델을 강화해 청년들이 AI와 가상융합산업 전반에서 두각을 나타낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.