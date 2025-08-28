에이블리 "뷰티 할인전 구매자 10명 중 7명 잘파세대"

에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리는 정기 뷰티 할인전 ‘뷰티 그랜드 세일(이하 뷰그세)’에서 구매자 중 1020세대가 70% 이상을 차지했다고 28일 밝혔다. 2분기 행사 기간 대비 10대 구매자 수는 31%, 20대는 19% 늘어난 수치다.

잘파세대의 높은 관심은 뷰티 카테고리 전체 거래액 성과를 견인했다. 3분기 뷰그세 기간 뷰티 거래액과 주문 수는 2분기 행사 기간 대비 각각 30%가량 성장했다. 뷰티 재구매율은 82%를 기록했다.

라이브 방송을 통한 성과도 두드러지게 나타나고 있다. ‘롬앤’의 방송 당일 거래액은 지난달 일평균 대비 10배 이상 급증했다. 지난 12일 방송을 진행한 ‘릴리바이레드’의 일 거래액은 전월 일 평균치와 비교해 14배 이상 늘었다. 같은 기간 ‘투쿨포스쿨’, ‘에뛰드’의 방송일 거래액도 각각 619%, 246% 성장했다.

이 밖에도 이달 뷰그세 기간 기초 케어 브랜드 ‘마녀공장’의 에이블리 내 거래액은 직전 뷰그세 대비 324% 성장했다. 뷰티 브랜드 ‘자빈드서울’은 160%, ‘듀이트리’는 61%, ‘어바웃톤’은 48%의 성장세를 보였다.

(사진=에이블리)

에이블리 뷰티 관계자는 “매 분기 뷰티 그랜드 세일을 통해 선보이는 혜택과 브랜드 라인업에 대한 만족감이 고객 충성도 향상으로 이어진 것”이라며 “앞으로도 뷰티 시장의 핵심 소비층인 1020은 물론 에이블리 뷰티를 찾는 모든 고객의 기대에 부응할 수 있도록 다양한 뷰티 상품을 혜택과 함께 선보일 것”이라고 말했다.