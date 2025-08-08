에이블리, 첫 뷰티 라이브 방송...최대 86% 할인

에이블리코퍼레이션(대표 강석훈)이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리가 뷰티 카테고리 출시 이후 최초로 라이브 방송 연계형 ‘뷰티 그랜드 세일’을 실시한다고 8일 밝혔다.

뷰티 그랜드 세일(이하 ‘뷰그세’)은 에이블리가 분기별 1회 개최하는 대규모 뷰티 행사다. 이번 뷰그세는 오는 11일부터 18일까지 진행되며, ‘에스쁘아’, ‘이니스프리’, ‘듀이트리’, ‘삐아’, ‘스킨푸드’, ‘어뮤즈’ 등 유명 브랜드부터 라이징 브랜드 상품까지 최대 86% 할인된 가격에 판매한다. 행사 기간 ‘페리페라’, ‘클리오’, ‘코링코’ 등 MZ세대 인기 브랜드가 에이블리를 통해 단독 선출시 상품을 선보인다.

이번 뷰그세는 에이블리 뷰티 카테고리 오픈 이후 처음으로 라이브 커머스를 도입한 점이 특징이다. 행사 기간 중 4차례에 걸쳐 유명 인플루언서가 참여해 뷰티 브랜드 제품을 소개하는 라이브 방송이 진행된다. 화장품은 색상, 발림성 등 실제 사용감이 중요한 품목인 만큼, 인지도 높은 뷰티 인플루언서와의 실시간 소통 기회를 마련해 고객의 구매 결정에 실질적인 도움을 주겠다는 취지다.

에이블리

라이브 방송에는 11일 ‘롬앤’을 시작으로 ‘릴리바이레드’(12일), ‘투쿨포스쿨’(13일), ‘에뛰드’(17일)가 연이어 참여한다. 롬앤은 30만 명의 팔로워를 보유한 ‘호호뷰티’와 손잡고 라이브 방송 한정 기획 상품을 선보이며, 투쿨포스쿨은 메이크업 아티스트 ‘혜림쌤’이 엄선한 추천 상품을 소개하는 코너를 준비했다. 에뛰드는 인기 상품인 ‘포근 픽싱 틴트’를 공동 개발한 메이크업 아티스트 ‘MYU(서가람) 실장’이 출연하고, 릴리바이레드는 약 48만 명의 팔로워를 보유한 ‘유림’이 참여해 ‘코덕(화장품 마니아)’ 사이에서 높은 인기를 끌 것으로 기대된다.

여름휴가, 페스티벌 등 스킨케어부터 색조까지 화장품 수요가 높아지는 시즌을 맞아 부담없이 쇼핑할 수 있도록 쿠폰 및 할인 혜택도 마련했다. 뷰티 전 상품에 사용할 수 있는 총 30만 원 상당의 쿠폰팩을 전 회원에게 지급하고, 뷰티 첫 구매 고객에게는 1만 원 이상 구매 시 사용 가능한 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 인기 상품을 최저가에 판매하는 ‘뷰그세 특가’, 특정 카테고리 한정 사용 가능한 30% 할인 쿠폰을 선착순 지급하는 ‘카테고리 데이’ 등도 진행한다.

에이블리 뷰티 관계자는 “에이블리 뷰티는 출시 이후 4년간 꾸준히 성장해 온 만큼, 고객 수요에 발맞춰 실시간 소통이 중요한 뷰티 특성을 살린 라이브 방송을 도입하게 됐다”라며 “월 1천만 명이 사용하는 에이블리의 풍부한 빅데이터와 인사이트를 활용해 좋은 상품을 다양한 방식으로 소개하고, 고객이 보다 만족할 수 있는 쇼핑 경험을 만들어갈 것”이라고 말했다.