NS샵플러스, ‘역시즌 오픈런’ 기획전 진행

NS홈쇼핑 티커머스 채널 NS샵플러스가 오는 8월 31일까지 패션 역시즌 프로모션 ‘역시즌 오픈런’ 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 8월 31일까지 NS샵플러스 전 채널(상담사, ARS, 리모컨 주문, 모바일, 인터넷, 카카오톡 주문)에서 진행된다. 행사 기간 내 해당 프로모션 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 골드바 1돈(3.75g, 2명)과 NS적립금 3만원(50명)을 증정한다.

당첨자는 9월 11일 추첨을 통해 선정되고, NS이벤트 게시판에서 확인 가능하다. 당첨된 NS적립금은 9월 16일 지급되고, 10월 31일 까지 사용 할 수 있다. 골드바 경품의 제세공과금은 당첨자 부담으로 9월 셋째 주 발송될 예정이다.

이번 역시즌 프로모션에는 8일 오전 7시 40분 방송 예정인 ‘NNF 패딩과 기모 데님’, 같은 날 오후 11시 40분 방송되는 ‘진도엘페 밍크 롱코트’, 9일 오전 6시 40분 방송의 ‘CK 퍼포먼스 헤비 덕다운 코트’, 10일 오전 6시 40분 방송의 ‘네파 이젠벅 튜브 덕다운 재킷’ 등 다양한 역시즌 패션상품을 만날 수 있다.

NS샵플러스 관계자는 “역시즌 상품의 시즌오프 가격 혜택에 더해 골드바와 적립금까지 받을 수 있는 이번 프로모션은 소비자에게 더욱 특별한 쇼핑 경험을 제공할 것”이라며, “앞으로도 고객 만족을 위한 다양한 이벤트를 이어가겠다”고 밝혔다.