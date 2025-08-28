고독사 1위는 20대...Z세대 ‘소소한 공감’에서 위로 얻기도

최근 세계보건기구(WHO)가 발표한 보고서에 따르면, 외로움과 사회적 고립에 따른 건강 악화로 사망까지 이르는 인구는 세계적으로 시간 당 100명에 이른다. 1인 가구가 전체 가구 분포의 36% 이상 높은 비율로 자리잡으며 핵가족화가 심화되고, 지역 공동체 해체 등의 이유로 사회적 연결 및 정서 교류가 부족해진 결과다. WHO는 해당 보고서에서 이 같은 정서적 고립은 우울증이나 심혈관 질환을 유발하고 장기적으로는 조기 사망률까지 높이는 공중보건 위협이 되고 있다고 밝혔다.

이런 문제는 특히 디지털 네이티브인 Z세대에게서 두드러지게 나타난다.

보건복지부가 발표한 ‘2024년 고독사 사망자 실태조사 결과’에 따르면 , 고독사 사망자는 2021년 3천378명에서 2022년 3천559명, 2023년 3천661명으로 매년 증가했다. 고독사 사망자 규모가 증가한 원인으로는 1인 가구 증가가 손꼽혔으며, 고독사 사망자 중 20대가 59.5%로, 30대(43.4%)·40대(25.7%)·50대(14.1%)·60대(8.3%)에 비해 현저하게 높은 수치를 보였다.

고독 관려 자료 이미지(제공=클립아트코리아)

이 수치는 단지 개인의 문제가 아닌, 젊은 세대가 겪는 정서적 단절과 사회적 고립의 심각성을 보여준다. 사회적 관계를 맺기 위한 수단은 점점 다양해지고 있지만 사회에서 느끼는 안정감은 줄어들고 있다는 것이다. Z세대는 늘 디지털 세상 속 무언가에 연결돼 있는 것처럼 보이지만 유대감을 느끼기는 힘든 이 시대의 간극을 누구보다 예민하게 체감하고 있다.

긍정적인 부분은 Z세대가 외로움을 해소하기 위해 ‘소소한 공감’에 가치를 두며 극복하려는 경향을 보인다는 점이다. Z세대는 정서적 환기가 가능한 순간적인 연결에서 돌파구를 찾아 나서며, 소소한 공감을 중요하게 여긴다. 이 같은 흐름은 최근 Z세대 사이에서 인기 있는 여러 소셜 플랫폼을 통해서도 확인할 수 있다.

글로벌 영상 채팅 플랫폼 ‘아자르’, 진솔한 순간의 대화로 진정성 있는 공감대 형성

하이퍼커넥트 글로벌 영상 채팅 플랫폼 ‘아자르’

하이퍼커넥트의 영상 채팅 플랫폼 ‘아자르’는 탭 한 번으로 손쉽게 대화 상대와 연결이 가능한 영상 채팅을 제공함으로써, 사용자가 지금 이 순간에만 집중할 수 있는 ‘순간의 대화’를 가능하게 한다. 직관적인 사용자 화면(UI)으로 진입 장벽이 낮아, 언제든지 지구 반대편의 사람과도 쉽게 대화를 시작할 수 있다는 장점으로 Z세대에게 사랑받고 있다.

아자르는 친구나 지인과의 연결이 아닌, 낯선 사람과의 짧고 가벼운 소통을 통해 일상의 고립감을 덜어내도록 돕는다. 전 세계 186개국 글로벌 유저에게 사랑받는 앱으로, 국가와 언어를 초월해 다양한 언어 및 문화권의 사용자와 연결돼 대화할 수 있다. 영어, 스페인어 같은 주요 언어권 뿐만 아니라, 국내에서 만나기 어려운 다양한 배경을 지닌 사람들과도 매칭돼 짧은 시간 내 감정을 주고받는 경험이 가능하다.

앱에서 만나는 다양한 사람들과의 대화 및 교류는 정서적 유대와 지지로도 이어진다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 타인과 감정을 주고받는 이 경험은 많은 사용자들에게 작지만 깊은 울림을 선사하기 때문이다. Z세대에게 아자르는 짧지만 밀도 높은 연결을 통해 정서적 환기와 새로운 시각을 제공하고 진정한 공감을 이끌어내는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

‘스푼’, 취향으로 이어지는 실시간 소통과 관심사 공유

스푼

또 다른 사례로는 라이브 오디오 방송을 중심으로 운영되는 오디오 소셜 플랫폼 ‘스푼’이 있다. 스푼은 사용자가 직접 라이브를 열거나 다른 사용자의 방송에 실시간으로 참여해 소통하는 구조다. 얼굴이나 프로필을 드러낼 필요 없이 음성만으로 관심사와 생각을 나누며 ▲음악 ▲일상 토크 ▲고민 상담 등 다양한 주제에 대해 이야기할 수 있다.

스푼은 실시간 채팅과 음성 참여를 통해 짧지만 몰입도 높은 소통이 가능해 Z세대 사이에서 자신의 취향을 공유하는 공간으로 활용되고 있다. 또 사람들과 일시적으로 연결되며 관계 유지 부담 없이 대화를 즐길 수 있는 ‘취향 중심’의 소통과 공감으로 고립감을 완화하고 심리적 안정감을 제공하는 플랫폼으로 부상 중이다.

관련기사

‘유보’, ‘지금 이 순간’에 가치를 두는 소통

유보(yubo)

라이브 소셜 디스커버리 플랫폼 ‘유보’는 친구 맺기, 라이브 방송, 실시간 채팅 등 다양한 방식으로 새로운 사람과 연결될 수 있어 Z세대 사이에서 새롭게 떠오르고 있다.

사용자는 ‘스와이프’ 기반 매칭이나 라이브스트림 참여를 통해 빠르게 대화를 시작하고 게임이나 공동 활동에 참여하며 자연스럽게 친밀감을 쌓는다. 피드 중심의 SNS와 다르게 즉각적 반응과 실시간 교류를 핵심으로 하는 구조가 Z세대의 ‘지금 이 순간’에 가치를 두는 소통 방식과 맞아떨어지며 빠르게 인기를 얻고 있다.