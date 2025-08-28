넷마블, '나혼렙: 오버드라이브' 11월 17일 정식 출시

넷마블(대표 김병규)은 28일 신작 액션게임 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브(이하 오버드라이브)'를 오는 11월 17일 출시한다고 밝혔다. 이와 함께 엑스박스 PC와 스팀 사전구매도 시작한다.

오버드라이브는 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'를 기반으로 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발 된 액션게임이다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 '성진우'의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 '군주화 전투' 등의 콘텐츠를 경험할 수 있다.

▲적의 공격을 막거나 튕겨내는 '가드'와 '패링' ▲패링 후 적을 일시 브레이크시키는 'QTE' ▲각 헌터별 특징을 살린 고유의 '오버드라이브' 시스템 ▲스킬 간의 연계성을 극대화하는 '체인 스매시' 시스템 등 콘솔게임의 전투 조작감을 살리는 기능이 극대화됐다.

사전구매는 '엑스박스 PC'와 '스팀' 플랫폼에서 가능하다. 디럭스 사전구매 이용자는 정식출시 3일 전 게임을 먼저 플레이할 수 있다. 또한 사전구매 기간 '디럭스 에디션'은 할인된 가격으로 구매 가능하며, 해당 상품에는 ▲성진우 전용 스킨 ▲프로필 카드 ▲얼굴 장식 및 헤어스타일 ▲신규 펫 등이 포함돼 있다.

넷마블은 사전구매 시작과 함께 개발자 노트를 공개했다. 오버드라이브의 BM 방향성을 비롯해 외형, 전투 시스템 등 내용을 확인할 수 있다.

김광훈 넷마블네오 디렉터는 개발자 노트를 통해 "차별성을 가진 PC·콘솔게임으로 이용자들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.