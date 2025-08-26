기업 혁신 새 표준 'AI 네이티브 엔터프라이즈 포럼' 29일 열려

AI 기술 발전이 단순한 업무 효율화를 넘어 기업의 비즈니스 모델과 조직 자체를 바꾸고 있는 가운데, 오는 29일 오후 1시 30분 서울 강남 드림플러스 이벤트홀에서 ‘AI 네이티브 엔터프라이즈 포럼 2025(AI Native Enterprise Forum 2025)’가 열린다.

이번 포럼은 기업들이 더 이상 외부 AI 솔루션을 단순히 ‘소비’ 하는 차원을 넘어, AI를 기업의 DNA에 내재화해 비즈니스를 선도하는 ‘설계자’로 도약해야 한다는 패러다임 전환을 주제로 한다. 현장에서는 AI 아키텍처 청사진, 전략적 의사결정 기준, 산업별 적용 사례 등을 집중 논의한다.

개회사는 윤석빈 트러스트 커넥터(Trust Connector) 대표가 한다. 이어지는 기조연설은 ▲김동환 포티투마루 대표가 ‘Agentic AI 시대의 AI Native 혁신과 사회적 도전’을, ▲조원희 법무법인 디엘지 대표변호사가 ‘AI 도입과 컴플라이언스의 균형’을 발표한다.

이어진 세션에는 ▲AI Native-에이전틱 AI 를 구현하기 위한 오픈소스 플랫폼들 (유엔진솔루션즈 장진영 대표) ▲생성형 AI 기반으로 진화한 AI 네이티브 조직 사례 (더존비즈온 지용구 대표), ▲ AI Native를 위한 AIMS(AI Management system) 구조와 도입 로드맵 (투이컨설팅 김인현 대표) ▲ Al Native와 양자 컴퓨팅 (오리엔텀 방승현 대표) ▲ AI-Agent와 Federated AI (밝음랩스 윤일하 대표·가천대 이강윤 교수) ▲ 에이전틱 개발: '바이브 코딩'을 넘어 소프트웨어 공학으로 완성하는 AI 네이티브 개발 (드림플로우 윤성열 대표) ▲ DX/AX 전주기 공통플랫폼(AI OS) 기반 부처/산업계 AI적용과 확산 전략 (티쓰리큐 박병훈 대표) ▲ AI Native 시대의 보안 (마크애니 최고 대표) ▲ AI Native Enterprise의 핵심 Component/Role & 분업 체계 (AI-BM.net 디렉터, 이경전 경희대 교수) 등 다양한 주제가 다뤄진다.

마지막 순서로는 'AI Native는 기술인가, 조직문화인가?'라는 주제의 패널토론이 진행된다. 패널에는 경희대 이경전 교수, 신영증권 원창선 상무, 서울대 주영섭 특임교수, 유응준 대표, 더 밀크 손재권 대표, 엔비디아 찰스 김, KAIST 최재식 교수가 참여해 심도 있는 논의를 이어갈 예정이다.

법무법인 디엘지 조원희 대표 변호사는 “이번 행사는 단순히 AI 활용 방안을 모색하는 자리를 넘어, 기업이 AI 네이티브 엔터프라이즈로 전환하기 위한 실제 전략과 실행 체계를 공유하는 자리”라며 “CTO, CEO, AI 전략 담당자, 스타트업 창업자, VC/PE 투자자, 규제기관 및 학계 전문가 등 다양한 관계자들에게 실질적인 인사이트를 제공할 것”이라고 밝혔다.