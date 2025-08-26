은행 플랫폼 MAU 확대 총력…예비군·자원봉사 신청까지

하나의 모바일 애플리케이션(앱)으로 다양한 금융 서비스를 누리는 '슈퍼 앱'이 유행하더니 이제는 금융과 무관한 편의 서비스를 탑재하는 '슈퍼 앱 버전 2'가 은행권을 휩쓸고 있다.

26일 신한은행은 모바일 뱅킹 '신한 쏠(SOL)뱅크'에서 봉사활동을 조회하고 신청할 수 있는 '자원봉사 신청하기' 서비스를 도입했다고 밝혔다. 봉사활동 플랫폼인 ▲1365 자원봉사포털 ▲e청소년 Dovol ▲사회복지자원봉사인증관리(VMS)를 하나로 통합해 쏠 뱅크에서 한 번에 이용할 수 있도록 만든 것이다.

신한은행은 이를 시작으로 모바일 자원봉사증 발급, 고용보험료 미환급금 조회 및 신청 등과 같은 부가 기능을 쏠 뱅크에 도입한다는 계획이다.

(사진=이미지투데이)

2024년 우리은행을 마지막으로 신한·하나은행이 다른 계열사의 기능을 은행 앱에서도 쓸 수 있는 슈퍼 앱 완료를 마무리지은데 이어, 이제는 플랫폼 월간활성화수(MAU)를 늘리고 플랫폼 파워를 강화에 필요한 서비스를 속속 붙이고 있다.

앞서 하나은행은 병무청 사이트에서만 확인 가능했던 예비군 동원훈련 일정조회를 모바일 앱 ‘하나원큐’에서도 체크할 수 있다. 이밖에도 ▲고향 사랑 기부 ▲소비생활 안전정보 등과 같은 공공서비스도 제공 중이다. 올해 4분기에는 이어 병역판정검사 일정 조회도 서비스할 예정이다.

정부가 디지털 서비스를 다른 플랫폼에서도 쓸 수 있게 하면서 이 같은 양상은 더욱 확대되고 있다. 신한은행의 경우 쏠 뱅크 MAU가 올해 7월 처음으로 1천만을 돌파했다. 하나은행은 MAU를 공개하지 않고 있지만 2023년 기준으로는 500만 수준에서 점진적으로 확대됐을 것으로 업계는 추정하고 있다.