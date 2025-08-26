1만명 모인 사회적 가치 페스타…"돌봄·교육·소비 해법 모았다"

기업·정부·시민이 함께 사회문제 해결 방안을 체험하고 공유하는 ‘대한민국 사회적가치 페스타’가 성황리에 막을 올렸다.

26일 대한상공회의소에 따르면 전날 개막한 ‘제2회 대한민국 사회적가치 페스타’ 행사장에는 정부·대기업·사회적 기업·학계 관계자 1천여명을 비롯해 일반시민·청년 등 1만여 명이 참여했다.

‘지속 가능한 미래를 디자인하다’를 주제로 열린 올해 사회적가치 페스타는 단순한 사업 소개나 홍보를 넘어서 사회적 문제에 대한 인식부터 체험, 실행까지 연결한 현장 설계를 통해 사회문제 해결 방안과 기술을 직접 체감할 수 있었다고 상의 측은 전했다.

대한상의는 “작년과 달라진 페스타의 핵심 변화는 기존에 흩어져 있던 실천 프로그램들을 한 자리에 모아, 사회문제 해결이 특정한 곳에서 일부 주체만이 아닌 누구나 참여하고 함께 확산시킬 수 있도록 기획했다”며 “행사장을 단순한 전시장이 아닌 사회적문제 솔루션들이 서로 융합하고 시민과 직접 만나는 실행의 공간으로 만들었다”고 말했다.

25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제2회 대한민국 사회적가치 페스타에서 박일준 대한상공회의소 상근부회장 등 관람객들이 전시 부스를 둘러보고 있다. (사진=뉴스1)

현대해상은 발달지연·장애 아동을 위한 조기 개입 프로그램인 ‘아이마음 탐사대’를 통해 가정–학교–지역이 함께 돌봄 생태계를 소개했다. LG화학은 ESG 토크콘텐츠 ‘대담해’를 유투브 토크쇼를 열었다. 기업활동을 통해 사회적 가치를 창출하는 ‘임팩트 기업’에 대한 투자를 주제로 관객과 실시간 소통했다.

우아한형제들은 ‘먹거리 선택권’이라는 시각에서 소외계층 디지털 접근성 향상을 위한 배달의민족 앱의 UI·UX를 개선한 사례를 공유했다. 가천대학교는 일본 히토츠바시대학교 등과 함께 대학생 창업팀 간 사회문제 해결 아이디어를 공유하는 세션을 열었다. 한국의‘마히’ 팀은‘마감임박 상품 알림 서비스’을 통해 청년 주도 창업이 지역사회와 환경 문제를 직접 해결하는 사례를 보여줬다.

한편, 고용노동부와 한국사회적기업진흥원은 ‘2025 컬렉티브 임팩트 창출 포럼’을 열고 민간·공공·비영리 조직 간 연계방법과 협업 성과를 설계·측정·확산할 수 있는 방식을 논의했다.

행사장 내 판매마켓은‘소비가 곧 실천이 되는 구조’로 설계돼 관람객의 큰 호응을 이끌어 냈다. F&B존과 마켓 공간에 자리한 요크, 벤앤제리스, 아임에코, 리앤리 솔루션 등은 단순한 제품 판매를 넘어, 친환경 용기 사용·공정무역·자원순환·장애인 고용 등 다양한 사회적 메시지를 전달했다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 “이번 페스타는 사회문제 해결에 대한 접근이 ‘인식–담론–관람’ 중심 방식에서 나아가, ‘문제 정의–솔루션 체험–현장 협업–실행 파트너십’으로 이어지는 플랫폼으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 "현장에서 도출된 아이디어가 제도와 정책, 시장과 투자로 이어질 수 있도록, 민·관·산·학 협력을 지속하는 한편, 일반 시민과 청년층이 참여하는 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.