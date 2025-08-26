"점쟁이 믿었다가"…암호화폐 투자로 1천억원 날린 갑부 상속녀, 누구?

캐나다의 억만장자 상속녀가 심령술사의 말을 듣고 암호화폐에 투자했다가 8천만 달러(약 1천112억원) 이상 날렸다고 야후파이낸스, 월스트리트저널 등 외신들이 25일(현지시간) 보도했다.

화제의 주인공은 캐나다의 언론재벌 톰슨 로이터 미디어 그룹의 상속녀 테일러 톰슨이다. 그는 친구인 애슐리 리처드슨이 운용한 암호화폐 투자를 통해 8천만 달러에 상당하는 손실을 입었다.

특히 리처드슨은 이번 투자 과정에서 점쟁이와 심령술사들의 조언을 받은 것으로 드러나 관심을 끌고 있다.

캐나다의 억만장자 상속녀가 점쟁이 말을 믿고 암호화폐에 투자한 사연이 알려져 화제가 되고 있다. (이미지=챗GPT로 생성)

두 사람은 10년 이상 가깝게 지내왔으며 여행이나 휴가, 서로의 집을 자주 방문하며 우정을 쌓았다. 하지만, 2021년 리처드슨이 테일러 톰슨의 암호화폐 구매를 돕기 시작하면서 두 사람의 우정에 금이 가기 시작했다.

처음에는 한 심령술사가 ‘퍼시스턴스(XPRT)’라는 토큰을 소개했고, 리처드슨은 톰슨에게 투자를 권했다. 톰슨은 이 암호화폐에 4천만 달러 이상을 투자했고, 이후 최소 12개 이상 암호화폐로 자산 투자를 확장했다.

리처드슨은 디지털 포트폴리오를 관리하고 거래를 실행하는 데 하루에 최대 20시간을 보냈다고 말했다. 또 그는 "내가 한 일은 모두 손실을 최소화하려는 톰슨의 지시에 따른 것이었다"고 밝혔다. 리처드슨은 톰슨의 자금이 담긴 하드웨어 지갑을 집에 보관했다. 그런데 서랍이나 안전하지 않은 다른 장소에 보관한 것으로 알려져 논란이 되고 있다.

특히 톰슨은 많은 거래를 승인했다는 친구 리처드슨의 주장에 이의를 제기했다. 톰슨이 의뢰한 컨설팅 회사 가이드포스트 솔루션즈의 포렌식 조사에 따르면, 수개월 동안 그녀의 자금으로 45만 건 이상의 거래가 이루어진 것으로 알려졌다.

2023년 테일러 톰슨은 리처드슨과 퍼시스턴스를 상대로 최소 2천500만 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 제기한 상태다. 반면 리처드슨은 투자 결정은 공동으로 내렸고 불법 행위는 없었다며 톰슨을 명예훼손 혐의로 맞소송을 제기했다.