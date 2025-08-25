'살 파먹는 구더기' 사람까지 감염…美 전역 발칵

미국에서 동물의 살을 파먹는 '신세계 나사벌레'(New World Screwworm, 이하 나사벌레)의 인체 감염 사례가 처음 발생했다고 로이터 등 외신들이 최근 보도했다.

신세계 나사벌레는 학명 'Cochliomyia hominivorax'로, 파리목(Diptera)에 속하는 곤충의 유충이다. 이 벌레의 성체는 온혈동물의 피부에 알을 낳고, 부화한 구더기는 숙주의 생살을 파고들며 조직을 갉아먹는다.

침투 방식이 마치 나사처럼 회전한다고 하여 '나사벌레'라는 이름이 붙었다. 소와 야생 동물에게 치명적이며 사람에게 감염되는 경우는 드물지만 감염되면 치명적일 수 있다고 알려져 있다.

미국 보건복지부(HHS)는 지난 24일(이하 현지시간) 사람이 신세계 나선벌레에 감염된 첫 사례가 발생했다고 발표했다. 미국 메릴랜드 보건부와 질병통제예방센터(CDC) 조사 결과 감염된 사람은 엘살바도르를 여행하고 돌아온 환자로 확인됐다고 앤드류 G. 닉슨 HHS 대변인이 밝혔다.

앞서 로이터는 미국 육류 산업 단체인 소고기 연맹의 소식통을 인용해 지난주 CDC가 메릴랜드에서 과테말라를 방문한 사람에게서 나사벌레 감염을 확인했다고 보도했다.

로이터는 환자가 과테말라 또는 엘살바도르에서 미국으로 돌아온 뒤 발병한 것으로 보도했으나 해당 정보가 동일 인물에 대한 것인지는 명확하지 않다고 밝혔다.

HHS 대변인은 "현재로서는 미국 공중보건에 미치는 위험은 매우 낮다"고 말했다.

미국 정부와 업계 소식통이 인간 감염 사례에 대해 서로 다른 주장을 내놓고 있고 나사벌레가 중앙아메리카와 멕시코 남부에서 북쪽으로 이동해 미국에서도 감염 사례가 나오면서 축산업계 관계자들 사이에서 우려가 더 커질 가능성이 높다고 로이터는 전했다.

미국 농무부(USDA)는 나사벌레 유행으로 인해 미국 최대의 소 사육 주인 텍사스주에서 가축 사망 및 약값 등으로 약 18억 달러의 경제적 손실이 발생할 것으로 추산했다.

브룩 롤린스 미국 농무장관은 지난 주 나사벌레 퇴치를 위해 생식능력을 없앤 불임 개체를 대량 생산하는 시설을 텍사스에 건설하겠다고 발표하기도 했다.