마라톤이 대장암 발병 위험 높인다고?…美 연구결과 충격

장거리 달리기 선수들에게 대장에 위험한 용종이 생길 가능성이 높다는 연구 결과가 나왔다고 뉴욕타임스, 기즈모도 등 외신들이 19일(현지시간) 보도했다.

이 같은 연구 결과를 내놓은 것은 미국 버지니아주 이노바 샤르 암 연구소 종양학자들이다.

이들은 장거리 달리기를 즐겨 하는 건강한 젊은 이들의 대장을 검사한 결과 이들이 나이에 비해 위험한 선종을 가질 확률이 훨씬 높다는 것을 발견했다. 용종의 일종인 선종은 대장암으로 발전될 가능성이 많은 것으로 알려져 있다.

마라톤 등 장거리 달리기를 즐겨하는 사람들에게 대장암 위험이 높을 수도 있다는 연구 결과가 나왔다. (사진=픽사베이)

해당 연구 결과는 아직 동료평가를 받지 않은 상태라 향후 추가 확인이 필요하지만, 대장암과 과도한 신체 활동 사이에 실질적인 연관성을 시사할 수 있다고 외신들은 전했다.

데이비드 리버먼 미국 오리건 보건과학대학 위장병 전문의자 명예교수는 NYT와의 인터뷰를 통해 "이 연령대에서 고위험 선종의 발생률이 이렇게 높을 줄은 예상하지 못했다"고 밝혔다.

이노바 샤르 암 연구소 수석 연구원 티머시 캐넌은 3명의 젊은 대장암 환자를 치료한 후 해당 연구에 착수했다. 3명 모두 42.6km 이상의 울트라 마라톤에 참가한 경험이 있었다. 이들은 모두 건강했을 뿐만 아니라, 최고령 환자가 40세에 불과할 정도로 젊은 편이었다.

극단적인 달리기가 대장암 발병과 관련이 있을 것으로 의심한 캐넌과 그의 동료들은 35~50세의 마라톤 및 울트라 마라톤 애호가 100명을 모집해 연구를 진행했다.

연구진들은 이들을 대상으로 2022년 10월부터 2024년 12월까지 대장내시경 검사를 진행하면서 식습관과 달리기 패턴 등을 조사했다. 그 결과 전체 대상자의 약 15%에서 대장에 크거나 특이한 용종인 진행성 선종을 찾아냈다.

이 수치는 대장암 평균 위험군에 속하는 40대 인구의 약 1.2%가 진행성 선종을 가지고 있는 것과 비교하면 아주 높은 수치다. 또, 연구에 참여한 사람의 거의 절반이 대장에 용종을 지니고 있었다.

사진=픽사베이

해당 연구 결과는 올해 초 미국 임상종양학회(American Society of Clinical Oncology) 연례 학술대회에서 발표됐다. 하지만, 이 논문은 아직 공식적인 동료 심사 과정을 거치지 않은 상태다. 또, 저자들은 이번 연구가 장거리 달리기가 대장암을 직접 유발할 수 있다는 것을 확실하게 증명하는 것은 아니라고 지적했다.

그렇다면 왜 마라톤을 하면 대장암 발병 확률이 높아질 수 있을까?

이에 대해 연구진은 달리기는 때때로 '러너스 다이어리아(Runner's diarrhea)'라는 갑작스러운 설사 증상을 유발할 수 있다고 지적했다. 이는 장으로 가는 혈류가 다리 근육에 먼저 공급되면서 일시적으로 줄어드는 '허혈성 대장염(ischemic colitis)' 때문으로 알려져 있다. 연구진은 이러한 혈류 손실을 규칙적으로 겪는 마라톤 주자들이 암 발생 가능성을 높이는 만성 염증을 겪을 수 있다고 추정하고 있다.

관련기사

하지만 현재로서는 이는 하나의 가설일 뿐이다. 연구진은 향후 연구를 통해 이번 연구 결과의 인과관계를 확인해야 한다고 설명했다.

하지만, 이번 연구 결과가 사람들에게 달리기나 다른 유산소 운동을 하지 말라는 의미는 아니다. 규칙적인 신체 활동은 여러 가지 건강상의 이점을 제공하며, 최소 8종류 이상의 암 발병의 위험을 낮추는 등 수많은 건강상의 이점을 제공한다.