이 멋진 별장이 6천만원?...이동식 소형 주택 화제

트럭 뒤에 달고 마음대로 이동할 수 있는 2인용 이동식 주택이 화제가 되고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

화제의 이동식 주택은 프랑스와 폴란드에 기반을 둔 목조 나노하우스 제작업체 ‘콰드라폴(Quadrapol)’이 선보인 바퀴 달린 2인용 소형 주택 ‘니드(Nid)’ 시리즈다.

2인용 소형주택 콰드라폴의 니드 럭스 (사진=콰드라폴)

니드는 프랑스어로 '둥지'라는 뜻이다. 이름 그대로 이 주택은 길이 5.5m에 불과한 아주 작은 집이다. 이 소형 주택은 가장 저렴한 침실만 추가된 캄파뉴(Campagne), 침실과 욕실이 추가된 콩포르(Confort), 침실, 욕실, 주방이 포함된 럭스(Luxe) 모델이 있다.

니드 럭스의 주방 (사진=콰드라폴)

제일 크기가 큰 니드 럭스는 가공된 소나무와 강철 지붕으로 마감처리했고 집 전체를 단열 처리해 연중 사용할 수 있다. 넓은 유리창과 주방으로 통하는 출입구가 하나 있다. 주방에는 간소한 인덕션, 냉장고, 싱크대, 수납장, 2인용 작은 식탁 등이 자리해 주말 나들이 공간으로 무리가 없다.

사진=콰드라폴

다른 쪽에는 두 명이 잘 수 있는 침대와 수납 공간이 있는 개방형 거실이 있다. 큰 창문은 실내를 자연광으로 가득 채우고, 난방을 위해 라디에이터도 설치되어 있다. 거실 맞은 편에는 욕실이 있는데 슬라이딩 도어를 통해 출입할 수 있으며 크기는 작지만 샤워 시설, 세면대, 변기가 있다.

니드 럭스 모델은 시작가 3만7천500유로(약 6천만 원)로 유럽 전역에서 구매가 가능하다. 단 배송비는 알려지지 않았다. 추가 비용을 내면 태양광 패널과 물탱크를 설치해 완전 독립형 주택으로 업그레이드할 수 있다.