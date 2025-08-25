에이브, AI 문진 거치니 변호사 의뢰율 '껑충'

법률 코디네이팅 앱 '에이브.(abe.)'가 인공지능(AI) 문진과 제안서 비교 과정을 통해 실제 변호사 의뢰로 이어지는 비율을 높이고 있는 것으로 나타났다.

가입자의 절반 이상이 문진에 참여했고, 인증 완료자의 3분의 2가 실제 의뢰까지 이어지며 전환 성과를 입증했다.

프로타고라스(대표 조용의)는 에이브.의 서비스 사용자 데이터를 분석한 결과 AI 문진 단계가 수임 과정에 긍정적 효과를 준다고 25일 밝혔다.

에이브.의 코디네이팅 흐름도(이미지=프로타고라스)

에이브.는 사용자가 법률 문제를 겪을 때 먼저 AI와 문답을 주고받으며 사건의 사실관계를 정리 후 여러 변호사로부터 대응 전략이 담긴 제안서를 받아 비교할 수 있는 서비스다.

기존 광고 중심의 법률 플랫폼은 정보 비대칭과 반복 상담, 높은 결정 비용 등 구조적 한계가 지적돼 왔다.

에이브.는 광고 노출·클릭 같은 단순 지표 대신, 문진·의뢰·수임으로 이어지는 실제 고객 결정 단계를 측정·개선하는 데 초점을 맞췄다. 그 결과 가입자 중 52%가 문진 단계로 진입했고 문진 후 40%가 인증을 완료했다. 인증을 마친 사용자 중 67%는 의뢰 요청으로 이어졌다.

이는 AI 문진과 제안서 비교 과정이 이용자의 불확실성과 반복 상담을 줄여, 변호사 선택에 따른 부담을 낮췄다는 의미다. 특히 인증 직후뿐 아니라 일정 조율과 자료 보완 과정을 거쳐 뒤늦게 의뢰가 성립되는 경우도 확인돼, 실제 의뢰율은 향후 더 높아질 것으로 예상된다.

조용의 대표는 "가입 이후 단계마다 일관된 전환이 나타난 것은 의미가 크다"며 "AI 문진과 제안서 비교 구조가 인증 이후의 마찰을 줄이고 있음을 보여준다. 앞으로 인증 과정과 인증 이후 절차를 더 단순화해 의뢰 전환 속도와 일관성을 높이겠다"고 말했다.