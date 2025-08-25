밀레, IFA서 스마트·지속가능성 신제품 대거 공개

독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레(Miele)가 내달 5일 독일 베를린에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 더욱 편리하고 지속가능한 일상을 만들어 갈 혁신적인 신제품을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 IFA 2025의 공식 테마인 ‘Imagine the Future’ 아래, 밀레는 커넥티드 홈의 최신 트렌드와 차세대 주방 경험을 집중적으로 소개한다. 특히 차별화된 제품 디자인과 고도화된 AI 기반 기능을 통해 미래형 스마트 홈의 청사진을 제시할 계획이다.

물걸레 청소 기능을 갖춘 밀레 ‘트라이플렉스 HX3 프로 아쿠아’ 무선 진공청소기.(사진=밀레)

신제품 가전 공개...전시 부스, 지속 가능에 초점

밀레는 IFA에서 ▲물걸레 기능 탑재 무선 진공청소기 ‘트라이플렉스 HX3 프로 아쿠아(Triflex HX3 Pro Aqua)’ ▲내장 카메라를 통해 냉장고 내부가 확인 가능한 대형 프리미엄 냉장·냉동고 ‘마스터쿨(MasterCool) III 시리즈’ ▲효율성과 미학을 결합한 ‘다운드래프트 후드’ 등 신제품을 공개한다. 또한, AI 기반의 스마트 조리 솔루션, 재활용 소재와 모듈형 경량 구조를 적용한 친환경 전시 부스 콘셉트로 지속가능성에 대한 비전을 제시한다.

트라이플렉스 HX3 프로 아쿠아는 강력한 흡입력에 물걸레 청소 기능이 결합된 청소기다. 99.99% 먼지 제거 성능, 최대 70분의 배터리 지속력, 그리고 ‘아쿠아 트위스터 프로(Aqua Twister Pro)’ 노즐을 통해 강력한 청소가 가능하다.

신형 마스터쿨 III 시리즈는 카메라가 냉장고 내부를 실시간 촬영해 밀레앳홈(Miele@home) 어플을 통해 확인할 수 있다. 최대 4개의 내장 카메라를 통해 언제 어디서나 내부를 확인할 수 있는 푸드뷰 기능은 식재료 관리의 편리함을 높이고, 음식 낭비를 줄여 지속가능성을 강화한다.

통합 조명 시스템이 탑재되어 조리 중에도 고급스러운 주방 분위기를 연출하는 밀레 ‘다운드래프트 후드’ 제품군.(사진=밀레)

밀레는 이번 전시회에서 ‘넥스트 레벨 쿠킹(Next Level Cooking)’이라는 주방 혁신 솔루션도 소개할 예정이다. 이를 대표하는 제품은 강력하면서도 에너지 효율적인 환기 성능을 갖춘 다운드래프트 (downdraft) 후드 제품군이다. 이번 신제품은 패널 터치 시 부드럽게 올라와 조리에 최적화된 환경을 제공하며, 사용하지 않을 때는 조리대 속에 매끄럽게 빌트인되어 항상 깔끔한 주방 환경을 유지한다.

올해 밀레의 새로운 전시 부스는 지속가능성을 핵심 콘셉트로 구현할 예정이다. 재활용 소재와 이산화탄소 저감형 카페트, 모듈형 경량 구조를 적용해 환경에 미치는 영향을 최소화했으며, 알루미늄 프레임과 재활용 페트병 원단을 활용해 운송과 보관 과정에서 발생하는 비용을 약 50% 절감했다. 밀레는 이번 전시회에서 다양한 혁신 제품을 선보일 예정이며, 현장에서는 미슐랭 2스타 셰프 알렉산더 헤르만(Alexander Herrmann)이 특별한 미식 경험을 제공할 예정이다.

크리스티안 거번스 밀레 DACH 지역 및 글로벌 주요 거래·수출 부문 수석 부사장은 지난 7월 베를린에서 열린 IFA 개막 행사에서 “밀레가 그리는 미래란 스스로 생각하는 집이자, 고객의 일상을 눈에 띄게 편리하게 만드는 공간”이라며, “이번 IFA 2025에서 선보일 신제품 포트폴리오는 스마트 홈의 새로운 가능성을 제시하고, 프리미엄 시장에서 밀레의 리더십을 더욱 공고히 할 예정이니 많은 기대 바란다”라고 전했다.