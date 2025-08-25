[인사] 문화체육관광부

인사입력 :2025/08/25 14:00

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 과장급

▲문화예술정책실 예술정책과장 김홍필 ▲체육국 체육정책과장 이승훈 ▲국민소통실 정책포털과장 안신영

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
문체부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK, 엔비디아 HBM4 퀄테스트 내년 1분기 판가름

AI 홈 시대 왔다…삼성·LG, IFA 2025서 현실형 솔루션 제시

재계 반발에도…2차 상법 개정안 본회의 통과

韓 IT서비스 빅3, AX 주도권 경쟁 본격화…각사 핵심 전략은

ZDNet Power Center