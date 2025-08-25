ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 문화체육관광부
인사
입력 :2025/08/25 14:00
이도원 기자
◇ 과장급
▲문화예술정책실 예술정책과장 김홍필 ▲체육국 체육정책과장 이승훈 ▲국민소통실 정책포털과장 안신영
이도원 기자
leespot@zdnet.co.kr
문체부
