씨이랩, GPU 효율 관리 '아스트라고' GS인증 1등급 획득

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)은 자사 GPU 관리 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo)’가 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다고 25일 밝혔다.

GS인증은 소프트웨어 품질을 국가 표준에 따라 검증하는 제도다. 소프트웨어 기능, 사용성, 호환성, 신뢰성, 보안성 등 품질 전반을 검증한다. 아스트라고는 이번 인증의 모든 평가 항목에서 최고 수준을 충족해 1등급을 획득했다.

대규모 GPU 인프라 도입이 빨라지면서 기업과 연구기관은 GPU 활용률 저하(유휴자원)와 보안 운영 부담이 동시에 증가하고 있다. 정부도 오는 2027년 국가 AI컴퓨팅센터 가동을 시작으로 2030년까지 단계적 확충 등 GPU 인프라 확대 정책을 가속 중이다.

'아스트라고'는 AI 프로젝트에 사용하는 GPU 자원을 효율적으로 운영하기 위한 솔루션이다. ‘GPU 스케줄러’와 ‘리소스 최적화’ 기술을 통해 GPU 자원을 자동으로 분할 및 할당해 GPU 효율을 50% 이상 극대화하고 사용자가 별도 설정 없이 AI 인프라 환경을 즉시 구축하도록 지원, AI 프로젝트 추진 속도와 협업 효율성을 크게 높인다.

씨이랩은 지난 3월 아스트라고 업그레이드를 통해 AI 인프라 보안성을 강화했다. 새롭게 적용된 ‘보안 취약점 검증’ 기능은 컨테이너와 AI학습 시스템 전반의 위험 요소를 실시간 점검, 고객사의 AI 프로젝트가 보다 안정적이고 신뢰성 있게 운영될 수 있도록 지원한다.

GS 1등급은 공공기관 우선구매 대상 기술개발제품 지정·나라장터 3자단가계약 지원 등 제도적 혜택으로 이어진다. 이번 인증으로 씨이랩은 공공·연구기관·대기업 데이터센터에서의 채택 확대와 장기 유지보수 계약 수주 기반을 확보했다.

또 엔비디아, HPE, 레노버 등 글로벌 빅테크와의 전략적 협력을 확대하며 다양한 서버 환경까지 아우르는 확장성을 제공한다. 이를 기반으로 민간시장에서도 대기업 제조사를 비롯해 IT 스타트업, 대학, 연구기관, 국방 분야 등 다양한 산업 현장에서 도입이 확대되고 있다.

씨이랩 윤세혁 대표는 "아스트라고는 대규모 GPU 자원을 효율적으로 운영할 수 있는 솔루션"이라며 "GS인증 1등급 획득을 계기로 공공 및 기업고객의 보안과 안전성을 확보하고 AI 인프라 확대에 필요한 가치를 지속적으로 높이겠다"고 강조했다.