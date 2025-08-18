씨이랩, 유상증자 성공 마무리···청약률 257.95% 달성

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)은 190억원 규모의 납입이 완료, 주주배정 유상증자를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

씨이랩은 주주배정 유상증자를 통해 총 329만주를 모집했고, 구주주 청약률 92.7%를 기록한데 이어 일반공모 청약을 진행한 결과 2265.7% 초과달성, 누적 848만6420주가 모이며 최종 청약률 257.95%를 기록하며 흥행에 성공했다. 이번 유상증자로 발행할 신주는 오는 29일에 상장할 예정이다.

씨이랩의 최종 발행가액은 5800원으로 총 모집금액도 최초 178억원에서 190억원으로 약 6.7% 증가했다. 씨이랩은 이번 유상증자를 통해 약 190억원의 자금을 확보했다. 해당 자금은 GPU 관리 소프트웨어 고도화, 비전언어모델(VLM) 및 피지컬 AI(Physical AI) 연구개발, AI 데이터센터 인프라 확장, 글로벌 영업망 확대 등에 투자할 예정이다.

씨이랩 윤세혁 대표는 "주주와 투자자 여러분의 성원 덕분에 이번 유상증자를 성공적으로 마무리하게 돼 감사하다”면서 “확보한 재원을 통해 AI 인프라, 디지털 트윈 등 핵심 사업 분야 성장 및 피지컬 AI 시대 선도를 위한 R&D 개발에 매진해 결실을 맺겠다"고 밝혔다.