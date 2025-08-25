"긴 흉터 모양"….태양계서 가장 긴 협곡, 이렇게 생겼다 [여기는 화성]

미국 항공우주국(NASA) 화성정찰궤도선(MRO)이 태양계에서 가장 큰 협곡 사진을 공개했다고 과학매체 라이브사이언스가 24일(현지시간) 보도했다.

화성에는 적도를 가로질러 장장 길이 4천km에 달하는 거대한 ‘발레스 마리네리스(Valles Marineris)’ 협곡이 자리하고 있다. 이 협곡은 태양계에서 가장 큰 규모로 지구 최대 협곡 그린란드 빙상 아래 협곡의 5배가 넘는다. 그린란드 협곡은 750km 수준이다.

NASA의 화성 정찰 궤도선의 고해상도 카메라는 최근 태양계 전체에서 가장 큰 협곡인 마리네리스 협곡에 있는 칸도르 카스마 지역을 사진으로 촬영했다.

태양계서 가장 거대한 협곡의 고해상도 사진이 공개됐다. 이번 사진에서 협곡 바닥에 겹겹이 쌓인 퇴적층을 확인할 수 있다. (출처=NASA/JPL-칼텍/애리조나대학)

지난 5월 24일에 촬영돼 최근 공개된 사진은 마리네리스 협곡 내 가장 큰 협곡 중 하나 칸도르 카스마(Candor Chasma)의 동쪽을 촬영한 것이다. 이 사진이 보여주는 내용은 행성 지질학자들이 화성의 고대 환경에 대해 생각하는 방식을 바꿀 수 있다.

미국 애리조나 대학 달·행성 연구소 연구진들은 HiRISE 카메라를 사용해 수 미터 두께 퇴적층이 층층이 쌓여 있는 모습을 확인했다. 이 퇴적층은 침식되고 휘어지고 구부러진 등 지각 운동으로 인해 변형된 흔적이 보인다. 때문에 이 퇴적층은 협곡 형성 이후에 쌓였다고 연구진을 설명했다.

과거 NASA가 공개한 마리네리스 협곡 사진. 마치 긴 흉터 모양처럼 보인다. (출처=NASA)

화성은 지구처럼 지각과 상부 맨틀이 여러 개의 판으로 나뉘어 있고 이 판들이 움직이며 지질 현상을 일으키는 ‘판구조론’을 가지고 있지 않다. NASA에 따르면, 화성의 지각은 하나의 거대한 판과 같다.

하지만 화성의 지각이 식으면서 단층과 균열이 형성된다. 지구의 그랜드캐년이 강에 의해 깎여 형성된 것과 달리 칸도르 카스마를 포함한 마리너 계곡은 화산 활동으로 형성되었으며, 이후 산사태, 홍수, 침식이 현재의 모습을 형성한 것으로 추정되고 있다.

2021년 유럽우주국(ESA)은 엑소마스 추적 가스 궤도선으로 칸도르 카스마의 지표면 아래에서 물을 발견했다고 발표했다. 해당 연구에 따르면, 마리네리스 협곡의 지표면 근처 물질 중 최대 40%가 물일 가능성이 있는 것으로 추정된다.

이는 지구의 알래스카, 캐나다, 그린란드, 시베리아 등 영구 동토층과 유사하다. 영구 동토층에서는 지속적인 저온으로 인해 건조한 토양 아래에 얼음이 영구적으로 존재하는 것으로 알려져 있다.

가파른 벽과 험준한 지형으로 인해 칸도르 카스마는 화성 탐사선이 탐사하기에는 매우 어려운 곳이다. 하지만, 향후 독일우주국(DLR)은 마리네리스 협곡 프로젝트를 가동해 이 험난한 지형에 자율주행 로버, 크롤러, 무인 항공기를 보내 이 지역을 탐사할 예정이다.