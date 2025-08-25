카카오모빌리티, ‘카카오 T 멤버스’ 출시..."할인·적립 제공"

카카오모빌리티가 생활 전반에 실질적인 이동 혜택을 제공하는 구독 서비스 ‘카카오 T 멤버스’를 정식 출시한다고 25일 밝혔다.

‘카카오 T 멤버스’는 내비게이션, 택시, 바이크, 여행 등 카카오 T 서비스 전반에 할인쿠폰과 포인트 적립을 제공하는 월간 구독 상품이다. 지난해 8월부터 1만 명을 대상으로 진행한 베타 서비스를 바탕으로, 기존 이동 중심 혜택형 상품인 ‘이동 플러스’와 차량 소유자를 겨냥한 ‘내 차 플러스’ 두 가지 멤버십으로 확대했다.

‘이동 플러스’는 월 4천900원으로 ▲블루파트너스·부스터 이용료 전액 할인 ▲바이크·펫 5% 적립 ▲벤티·블랙 3% 적립 ▲렌터카·레저티켓·해외차량호출 할인쿠폰(월 최대 2만원)을 제공한다.

(사진=카카오모빌리티)

‘내 차 플러스’는 월 5천900원으로 ▲주차권·주차패스 월 최대 1만원 할인 ▲야간·주말 주차권 특가 ▲카카오내비 월 최대 3천 포인트 적립 ▲사고 시 렌터카 대차 등 대리 안심 혜택을 담았다.

관련기사

카카오모빌리티 관계자는 “카카오 T 멤버스는 일상 이동과 차량 이용 모두에 실질적인 혜택을 더해 편리한 모빌리티 경험을 제공하는 서비스”라며 “구독 상품을 통해 고객이 자주 이용하는 서비스에서 맞춤 혜택을 누리길 기대한다”고 말했다.

카카오 T 멤버스는 이달 27일 정식 출시될 예정이다.