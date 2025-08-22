카카오T, 월 멤버십 정식 출시

카카오모빌리티가 오는 27일부터 시범 운영했던 '카카오 T 멤버스' 유료 서비스를 정식 출시한다.

22일 업계에 따르면 카카오모빌리티는 카카오T 앱 내 공지사항 등을 통해 "카카오T 베타 멤버스가 27일부터 정식 멤버스 서비스로 전환된다"고 안내했다.

이로 인해 현재 시범 운영 중인 멤버스 서비스 신규 가입은 오는 26일 오후 2시부터 통제된다. 회사가 시범 운영 했던 멤버십 가격은 월 4천900원이었다.

카카오T(카카오 웹사이트 캡처)

해당 서비스는 정식 서비스 전환 이후에도 기존 가입자의 이용 편의를 위해 오는 9월 30일까지 운영될 예정이다.

카카오모빌리티 관계자는 "카카오 T 멤버스는 가입시 매월 다양한 할인과 특별한 회원 전용 기능들을 이용하실 수 있는 월간 구독 서비스로, 모빌리티 라이프에 맞는 구독상품을 통해 고객 편익이 증대되길 기대한다"고 밝혔다.