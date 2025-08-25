배민, ‘사회적 가치 페스타’ 참가…도시락·접근성 프로젝트 소개

'배달의민족' 운영사 우아한형제들이 서울 코엑스에서 열리는 ‘2025 사회적 가치 페스타’에 참가해 자사의 사회공헌 활동을 대거 소개한다.

우아한형제들은 25일부터 26일까지 열리는 이번 행사에서 부스 전시와 강연을 통해 아동 지원과 접근성 프로젝트 성과를 공유한다고 25일 밝혔다.

행사 현장에는 ‘배민의 도시락 이야기’ 부스를 마련해 결식 우려 아동을 위한 ‘배민방학도시락’ 사업을 알린다.

(사진=우아한형제들)

이 사업은 방학 기간 아동에게 도시락과 ‘배민식사권’을 함께 제공해 끼니를 보장하는 동시에, 아이들이 직접 메뉴를 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다. 회사는 해당 사업을 통해 지금까지 6천833명의 아동에게 16만여 끼니를 지원했다.

부스는 교실 콘셉트로 꾸며졌으며, 지난 10회 활동 성과와 먹거리 안전망 구축 과정을 소개한다.

관련기사

배민은 또 사회적기업·사회복지법인과 함께 ‘접근성 프로젝트’를 주제로 강연을 마련했다. 연령이나 장애 유무와 관계없이 누구나 배달앱을 쉽게 이용할 수 있도록 추진해 온 ▲쉬운 배달앱 사용법 ▲모두의 민트트랙 등 활동을 소개한다.

우아한형제들 김중현 가치경영실장은 “배민이 꾸준히 전개해 온 사회공헌 실천 노력을 많은 이용자에게 알리고 싶다”며 “앞으로도 사회적 가치를 높이는 다양한 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.