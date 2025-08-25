코카콜라, 영국 최대 커피 체인 ‘코스타커피’ 매각 검토

코카콜라가 회사가 보유한 영국 최대 커피 프랜차이즈인 코스타커피 매각을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 파이낸셜타임스는 최근 비용 상승과 고급 커피 브랜드와의 치열한 경쟁으로 인해 실적이 악화되자 코카콜라가 코스타커피를 매각할 가능성이 논의되고 있다고 보도했다.

코카콜라는 지난 2018년 탄산음료 의존도를 줄이고 사업 다각화를 추진하기 위해 39억 파운드(약 7조3천34억원)에 코스타커피를 인수했다. 그러나 최근 몇 년간 원두 가격 급등으로 원가 부담이 커졌고, 이는 실적에 직격탄이 됐다고 외신은 설명했다.

제임스 퀸시 코카콜라 CEO는 지난달 애널리스트들과의 통화에서 코스타커피가 회사의 기대만큼 성과를 내지 못했다며, 당초 투자 가설의 수준에는 미치지 못하고 있다고 말했다.

퀸시 CEO는 이어 커피 부문에서 어떻게 성장의 새로운 길을 찾을지 고민하고 있다고 덧붙였다.

외신에 따르면 코스타커피는 영국 내 최대 커피 체인이지만, 최근 몇 년간 신흥 고급 카페 브랜드들의 공세로 입지가 위축됐다.

코로나19 팬데믹 시기 회사 매출이 큰 타격을 입은 데다, 이후에는 인플레이션과 생활비 위기가 겹치면서 어려움이 이어졌다. 지난 2022년에는 경제 환경 악화와 물가 압박을 이유로 구조조정 프로그램을 단행하기도 했다.

외신에 따르면 코카콜라 측은 이번 보도에 대해 추측에 대해서는 코멘트하지 않는다며 확인을 거부했다.