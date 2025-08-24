ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2025/08/24 18:05
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲송무담당관 배현정
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
공정거래위원회
