튀르키예, 내년에나 5G 통신 상용 서비스 개시

튀르키예가 뒤늦게 5G 통신 상용화 준비에 나섰다. 4G LTE 서비스 도입도 다른 나라보다 5년 가까이 늦었던 나라다.

모바일웓드라이브에 따르면 압둘카디르 우랄올루 튀르키예 교통인프라장관은 오는 10월 5G 통신을 위한 주파수 경매를 실시한다고 밝혔다.

실질적인 5G 상용화 시점을 내년으로 예정하고, 올해 말에 주파수 경매에 나서겠다는 계획이다.

경매에는 현지 통신사인 터셀, 튀르크텔레콤, 다국적 회사인 보다폰이 참여할 것으로 예상된다.

경매에서 공급될 주파수는 700MHz 대역과 3.5GHz 대역의 400MHz 폭이며, 경매 방식과 조건은 이달 말에 공개될 것으로 전해졌다.

현재 관보에 게재된 튀르키예 대통령령에 따르면 11개의 주파수 패키지로 경매 대상이 구성됐으며 최저 공급가는 총 3조 원에 이른다. 각 패키지의 최저 공급 가격은 700억 원에서 6천억 원 수준이다.

경매에서는 신규 주파수 공급과 함께 2029년 할당 기간이 만료 예정인 주파수의 이용 권한 갱신도 이뤄질 예정이다. 튀르키예는 주파수 할당 권한 갱신을 위해 연간 수익의 5%를 지불하는 방식을 택하고 있다.

우랄올루 장관은 “경매는 세 통신사와 오랜 협의를 거쳐 마련한 것”이라며 “현재 약 40개 지역에서 폐쇄 사용자 그룹을 대상으로 시범 운영 중인 5G 기술의 전국적 도입 노력이 최종 단계에 도달했다”고 말했다.

튀르키예는 5G 상용 서비스 개시에 앞서 이스탄불 공항과 갈라타라사이, 페네르바체 등의 축구장에서 5G 시연 서비스를 제공해왔다.