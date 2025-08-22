대구·광주·경남·전북, AI혁신거점으로 지정…예타 면제도

대구, 광주, 경남, 전북 등을 인공지능(AI) 혁신거점으로 지정, 육성하는 4개 사업과 반도체 및 소형모듈원자로(SMR), 온누리호 건조 등 3개 사업이 예타 면제 대상으로 확정됐다.

과학기술정보통신부는 22일 박인규 과학기술혁신본부장 주재로 2025년 제6회 국가연구개발사업평가 총괄위원회를 개최하고 이들 7개 사업에 대해 예비타당성조사를 면제하기로 했다고 22일 밝혔다.

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 22일 서울 국가과학기술자문회의 대회의실에서 '2025년 제6회 국가연구개발사업평가총괄위원회' 를 주재했다.(사진=과학기술정보통신부 대변인실 이영규)

예타 면제 사업은 대구의 ‘지역거점 AX 혁신 기술개발사업’(과기정통부·산업부·복지부), 광주의 ‘AX 실증 밸리 조성사업’(과기정통부·산업부), 경남의 ‘인간-AI 협업형 LAM 개발·글로벌 실증사업’(과기정통부), 전북의 ‘협업지능 피지컬AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성사업’(과기정통부) 등이다.

과기정통부는 지역 데이터센터의 고성능 컴퓨팅 자원 등을 활용, 지역 특화된 AX 모델과 제품을 개발하고, 현장 실증을 통해 제품·서비스를 고도화할 수 있게 지원한다는 계획이다.

위원회는 이외에 국산 AI 반도체 개발 사업, 소형모듈원자로(Small Modular Reactor, SMR) 혁신제조 국산화 기술개발 사업, 종합해양연구선인 온누리호 대체 건조 사업 등의 예타를 면제했다.

위원회는 또 지난해 11월 3차 예타 사업으로 결정했던 ‘범부처 첨단 의료기기 사업(과기정통부, 산업통상자원부, 보건복지부, 식품의약품안전처)’을 시행하기로 최종 확정했다.

의료기기 사업은 내년부터 오는 2032년까지 7년간 총 9천 408억 원이 투입된다.

박인규 과학기술혁신본부장은 “AI 연구개발투자는 한시도 지체할 수 없다는 범부처의 위기감과 공감대가 있었기 때문에 AI 관련 사업들의 예타 면제가 신속하게 결정이 됐다"고 말했다.