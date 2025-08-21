카카오게임즈 '패스오브엑자일2', 신규 확장팩 '세 번째 칙령' 출시 예고

카카오게임즈(대표 한상우)는 21일 그라인딩 기어 게임즈(총괄 디렉터 조나단 로저스, Jonathan Rogers)가 개발한 ‘패스 오브 엑자일 2’의 신규 확장팩 ‘세 번째 칙령’ 출시일을 공개했다고 21일 밝혔다.

회사 측에 따르면 오는 30일에 출시되는 신규 확장팩 ‘세 번째 칙령’은 기존 액트 3의 결말을 잇는 이야기로, 이용자가 인류의 마지막 희망이자 강력한 무기인 ‘세 번째 칙령’을 찾아 카루이 군도로 향하면서 시작된다.

이번 업데이트에 포함된 액트 4는 비선형 구조로 설계됐으며, 이용자는 배를 타고 바다에 나서 8개의 섬을 자유롭게 탐험할 수 있다. 또한 기존의 잔혹 난이도 액트 삭제 및 막간 액트 3개가 추가됐다.

첫 막간 액트는 ‘패스 오브 엑자일 2’의 첫 액트 보스인 ‘지오너 백작’을 무찌른 후의 이야기를, 두 번째 막간 액트는 바스티리 사막에서 아살라의 성스러운 임무 수행 과정을 그리고 있다. 마지막 막간 액트는 도리아니가 구상한 ‘바알인 봉인하기’의 후속 이야기를 다루어 더욱 깊은 콘텐츠의 재미를 느낄 수 있다.

이와 함께 게임 내 거래 환경을 크게 향상시키는 ‘비동기 거래소’ 시스템이 도입된다. 이용자는 신규 NPC를 통해 아이템을 ‘상인의 탭(Merchant’s Tab)’에 등록할 수 있으며, 공식 홈페이지 검색을 통해 원하는 아이템을 손쉽게 찾을 수 있다. 구매자는 판매자가 오프라인 등 자리 비움 상태라도 즉시 판매자의 은신처로 이동해 아이템을 받아볼 수 있다.

‘세 번째 칙령’ 업데이트를 기념해 다양한 이벤트도 마련됐다. 먼저 얼리 액세스 키가 없어도 누구나 게임을 즐길 수 있는 ‘무료 주말 플레이’ 이벤트가 30일부터 다음 달 2일 오전 5시까지 진행된다. 무료 참여 이용자도 ‘세 번째 칙령’ 업데이트를 포함한 모든 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 이벤트 종료 후에도 생성 캐릭터는 이용자 계정에 안전하게 보존된다.

이외 30일부터 다음 달 19일까지는 캐릭터 육성 이벤트가 진행된다. 참여를 원하는 이용자는 22일 오픈하는 ‘패스 오브 엑자일 2’ 이벤트 페이지에 접속해 신청할 수 있으며, 기간 내 챌린지 리그 캐릭터 레벨 상위 30명에게는 ‘패스 오브 엑자일 2’ 커스텀 PC, 27인치 벤큐 모니터, ‘패스 오브 엑자일 2’ 특별 장패드와 키캡을 등수별로 제공한다.

‘패스 오브 엑자일 2’는 전작 ‘패스 오브 엑자일’의 핵앤슬래시 전투와 액션 RPG의 조작 재미를 결합해 독창적인 액션 슬래시 장르를 구축한 작품으로 지난해 12월 얼리 액세스로 출시됐다. 600종 이상의 몬스터와 100여 종 이상의 보스 등 방대하면서도 깊이 있는 액트 콘텐츠, 수십 종의 전직 클래스와 자유로운 스킬 커스터마이징 시스템이 특징이다.