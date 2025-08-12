카카오게임즈, 신작 '가디스오더' 이용자 초청 사전체험단 행사 진행

약 40명의 사전체험단 초청, 배정현 대표 게임 소개 및 퀴즈 이벤트 등 실시

정진성 기자

카카오게임즈(대표 한상우)는 픽셀트라이브(대표 배정현)가 개발 중인 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'의 글로벌 정식 출시에 앞서 이용자 초청 사전체험단 행사를 진행했다고 12일 밝혔다.

지난 9일 서울시 마포구에 위치한 카페 345에서 열린 이번 행사에는 사전 모집을 통해 선정된 약 40명의 이용자 체험단이 참석했다. 이용자들은 정식 출시 전 게임을 먼저 경험하고 개발진과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

행사장에는 '가디스오더'의 배경과 주요 캐릭터 '리즈벳', '시아' 등의 아트워크를 전시한 공간, 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 체험존이 마련됐다. 행사는 윤수빈 아나운서의 진행으로 시작됐으며, 배정현 픽셀트라이브 대표가 무대에 올라 게임의 콘셉트와 세계관, 전투 시스템 등 핵심 콘텐츠를 직접 소개하며 제작 의도와 개발 철학을 전했다.

이후 이용자들은 제공된 모바일 기기를 통해 약 한 시간 동안 자유롭게 플레이하며 게임의 액션성과 완성도를 체감했다. 마지막 순서로는 퀴즈 이벤트와 설문 조사가 진행됐다.

'가디스오더'는 개발사 픽셀트라이브가 개발 중인 모바일 액션 RPG로, 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽과 횡스크롤 조작, 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸우는 '태그 전투' 방식이 특징이다. 지난 달 23일부터 글로벌 사전등록이 진행 중이며, 오는 9월 전 세계 동시 출시를 목표로 막바지 개발을 진행 중이다.

카카오게임즈 관계자는 "이번 사전체험단 행사를 통해 이용자분들의 기대와 생생한 피드백을 직접 확인할 수 있었다"며 "출시 전까지 완성도를 더욱 높여 이용자분들이 만족하실 수 있는 게임을 선보이기 위해 노력하겠다"고 전했다.

