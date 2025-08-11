[ZD e게임] "패링과 3인 태그가 핵심"…카카오게임즈 '가디스오더' 해보니

카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발 중인 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'의 출시를 앞두고 게임성을 검증하는 자리를 마련했다. '가디스오더'는 픽셀 아트 특유의 감성과 모바일 환경에 최적화된 수동 조작 액션을 앞세운 게임이다.

지난 7일 미디어를 대상으로 진행된 시연회에서 만나본 '가디스오더'는 '패링(쳐내기)'과 '회피' 등 모바일에서는 만나보기 힘들었던 수동 조작을 강조한 점이 눈에 띄었다.

특히 패링의 경우 PC와 콘솔 플랫폼의 소울 라이크, 액션 RPG 등 장르에서 만나던 요소를 모바일로 최적화해 손쉽게 손맛을 느끼게끔 설계됐다. 모바일 환경인 만큼 적의 패턴, 공격 전 모션 등을 쉽게 알아볼 수 있었고, 이에 따라 적의 공격을 파훼하는 재미가 쏠쏠하게 다가왔다.

카카오게임즈 '가디스오더'.

여기에 '가디스오더' 특유의 '링크 시스템'을 결합하면서 전략적인 재미까지 더해졌다. 게임은 기본적으로 3명의 '기사(캐릭터)'를 조합해 파티를 꾸리고, 교체를 통해 전투를 이어간다. 여기서 공격기와 패링, 회피, 브레이크 등을 통해 채운 게이지를 소모해 기사를 교체하면 일정 시간 교체한 캐릭터도 필드에 남아있게 된다.

이때 자동으로 연계 공격이 이어지고, 궁극기 발동 시에는 세 명의 캐릭터가 동시에 기술을 사용해 폭발적인 대미지를 넣을 수도 있다. 이를 자유자재로 활용하는 것이 '가디스오더' 전투의 핵심이다.

또한 각 보스는 고유의 패턴과 약점을 보유하고 있고, 캐릭터도 이에 상응하는 스킬과 속성, 상성, 연대효과를 가지고 있기에 이를 고려해 파티를 구성하는 전략성이 필요했다. 도전적 콘텐츠인 '북부전선'과 '검은균열' 등에서는 스테이지에 걸맞은 특성 조합이 필수불가결하다. ▲강습 ▲전술 ▲제압 ▲돌격 ▲지원 등 클래스와 ▲불 ▲물 ▲바람 ▲전기 ▲땅 등 속성까지 고려를 해야한다.

카카오게임즈 '가디스오더'.

이러한 조합은 게임 내에 마련된 '영웅기념비'에서 참고가 가능할 전망이다. '영웅기념비'는 상위 랭커들의 조합 및 플레이 패턴을 확인할 수 있는 콘텐츠로, 이를 통해 이용자들은 상위 이용자가 어떤 기사를 어떻게 키웠는지, 조합은 어떻게 가져갔는지와 실제 플레이 공략까지 직접 볼 수 있다.

게임의 기본적인 스토리는 주인공이 미래의 예언이 담긴 '가디스오더'를 통해 다가올 멸망을 막는 형태로 흘러간다. 이 과정에서 주인공은 여러 기사(캐릭터)들을 만나게 되고 모험을 이어가는 식이다.

이러한 스토리는 몰입감을 높일 수 있는 컷신을 중심으로 연출돼 몰입감을 높였다. 컷신 또한 단순히 흘러가는 형태가 아니라 직접 상호작용이 가능하게끔 설계돼 초반 프롤로그 단계부터 스토리를 쉽게 이해하고 따라갈 수 있었다.

여기에 개발진 특유의 감성적인 픽셀 아트, 일러스트가 더해져 마치 한편의 비주얼 노벨을 보는 듯한 느낌도 전달받았다.

카카오게임즈 '가디스오더'.

조합, 성장의 기본이 되는 '기사'는 첫 획득 외 성장, 해방(돌파 콘텐츠)은 모두 인게임 플레이로 가능하게 설계된 점도 눈에 띄었다. 캐릭터의 획득은 재화를 활용한 뽑기가 필수적이지만, 이후 성장에 있어서는 중복 획득을 하지 않아도 '기억의 메아리' 콘텐츠를 통해 최종 성장이 가능한 식이다. 이는 이용자가 캐릭터 성장에 대한 스트레스를 줄이고 게임의 액션에 좀 더 집중할 수 있도록 만들 수 있을 것으로 보인다.

전체적으로 모바일 환경에서 이용자들이 '액션 손맛'을 느끼게끔 설계된 '가디스오더'였다. 다만 최적화를 했더라도 모바일 환경 자체가 주는 피로도는 있을 수밖에 없기에, 이를 잘 해결하는 방향으로 개발, 운영하는 것이 필요할 것으로 관측된다.

한편, 카카오게임즈는 오는 9월 중 '가디스오더'를 글로벌(중국 제외) 출시할 계획이다. 지난 6월 말레이시아, 싱가포르 등 일부 국가에서 소프트런칭을 시작했으며, 현지 이용자 피드백을 반영해 완성도를 크게 끌어올리는 중이다.