엔씨소프트 TL, 12인 레이드 '극한' 난이도 추가

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘쓰론 앤 리버티’(이하 TL)에 12인 레이드(Raid, 협동전투) ‘극한’ 난이도를 추가하고, ‘변신 대축제’ 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

TL의 최상위 PvE(Player vs Environment) 콘텐츠인 12인 레이드 ‘혼돈 마녀의 제단’에 ‘극한’ 난이도가 추가됐다. 전투력 7천 이상의 이용자는 오늘 저녁 8시부터 ‘극한’ 난이도를 플레이할 수 있다. 공략에 성공하면 ‘기만의 비명 목걸이’, ‘고독의 비명 팔찌’ 등 신규 ‘유니크 장신구’ 아이템을 획득할 수 있다. ‘극한’ 난이도 오픈과 함께 기존 ‘숙련’ 난이도는 보다 쉽게 클리어할 수 있도록 조정됐다.

엔씨(NC)는 다음 달 18일까지 ‘변신 대축제’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 야성 변신으로 질주, 수영, 활공 중 하나의 경기에 랜덤으로 참가한다. 경주 결과에 따라 획득하는 ‘축제 기념 메달’로 ▲유희 변신 ‘시루미’ ▲프로필 프레임 ‘영광의 월계관’ ▲칭호 ‘축제에 진심인 편’ 모션 ‘비치 발리볼’ ▲혼돈의 영혼석 △혼돈의 결정 등을 획득할 수 있다.

이용자는 생활형 콘텐츠 ‘낚시’와 ‘아미토이’, 출석부를 통해 이벤트 재료 ‘오징어 먹물’과 ‘링귀니’를 얻을 수 있다. 게임 내 상인에게서 구매한 ‘조개’를 조합하면 다양한 버프(Buff, 강화효과)를 얻는 ‘봉골레 파스타’ 제작이 가능하다.

이와 함께 회사 측은 다음 달 3일까지 ‘복주머니 탐험대 출동!’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 월드 곳곳에 숨겨져 있는 보물 상자 ‘미스틱 글로브’와 ‘미스틱 포탈’에서 ‘두둑한 복주머니’를 얻을 수 있다. ‘두둑한 복주머니’를 열면 게임 내 재화 ‘솔란트’ 또는 판매 시 1억 ‘솔란트’를 받는 ‘금괴’를 획득한다.

20레벨 이상 길드는 다음 달 3일까지 아크 보스 레이드 이벤트 ‘길드 소집령: 퀸 블렌디를 처치하라!’에 참여할 수 있다. 길드 용품 상인에게 ‘투르칸의 아크 보스 처단석’을 구매해 도전 가능하다.