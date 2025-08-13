엔씨소프트 블레이드앤소울2, '도화원 결실의 땅' 업데이트 사전예약

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 멀티플랫폼 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘블레이드앤소울2’(이하 블소2)의 ‘도화원, 결실의 땅’ 업데이트 사전예약을 시작했다고 13일 밝혔다.

블소2는 서비스 4주년을 기념하여 오는 27일 도화원 업데이트를 실시한다. 새롭게 선보이는 신규 월드 ‘도화’는 기존 서버와 완전히 분리된 독립 월드로, 특화 재화인 ‘도화 신석’으로 운영된다. 콘텐츠 플레이를 통해 ‘도화 신석’을 얻을 수 있으며, 획득한 신석으로 성장에 필요한 모든 아이템을 구매할 수 있다.

기존 월드에는 새로운 월드 던전 ‘태동의 요람’과 신규 보스 ‘풍독룡’을 업데이트한다. 리미티드 장비를 획득할 수 있는 특별 던전도 만나볼 수 있다. 리미티드 장비는 한정된 기간 동안에만 생산 가능한 아이템으로, 신규 한정 장비를 공개할 예정이다.

모든 월드에 신규 귀중품 ‘훈장’을 도입한다. 훈장은 도화 신석으로 획득 가능하며, 착용 시 체력 능력치를 크게 상승시킨다. 4주년 기념 신규 의상 ‘순백의 의지’도 선보일 계획이다.

블소2는 업데이트를 기념해 모든 이용자에게 TJ 쿠폰을 증정한다. 27일부터 TJ 쿠폰을 사용해 강화 실패로 파괴된 아이템을 복구할 수 있다. 신규 및 복귀 이용자를 위한 성장 지원 이벤트도 함께 진행한다. 전용 던전과 패스를 통해 캐릭터를 빠르게 성장시킬 수 있다.

사전예약은 26일 자정까지 블소2 공식 홈페이지에서 진행한다. 신규 월드 예약자는 ‘아랑 수호령 소환서(1회)(각인)’, ‘도화 신석 4000개’ 등을 보상으로 받는다. 기존 월드 이용자에게는 ‘태초의 각인 보패 선택함(각인)’, ‘+9 격변의 전설 무기 선택 상자(각인)’ 등을 사전 예약 보상으로 제공한다.