[이기자의 게임픽] 엔씨 아이온2, 두번째 방송 실시...과금-거래소-자동전투는?

엔씨소프트가 신작 PC·모바일 MMORPG '아이온2'의 두 번째 라이브 방송 '아이온투나잇(AION2NIGHT)'를 실시했다.

엔씨소프트의 김남준 개발 PD와 소인섭 사업 실장은 지난 8일 두 번째 라이브 방송을 통해 그동안 베일에 가려졌던 '아이온2'의 핵심 콘텐츠를 소개했다. 첫 번째 방송에선 인게임 영상, 세계관과 클래스(직업), 수동전투 등 주요 특징을 공개한 바 있다.

이번 두 번째 방송은 '아이온2'의 출시를 기다리는 이용자가 궁금해하는 인게임 플레이 시연 장면과 보스 공략, 과금, 거래소 운영 방식 등을 간략히 소개하는 것에 초점을 맞췄다.

(좌에서 우)엔씨소프트의 아이온2 담당 소인섭 사업 실장과 김남준 개발 PD.

FGT 반응 긍정적...자동 전투는

약 1시간 반 정도 진행한 이번 라이브 방송은 지난 6월에 실시한 FGT 반응과 테스트 참가자 미니 인터뷰 공개를 시작으로, Q&A 방식의 답변과 추가 내용을 공개하는 식으로 진행했다.

회사 측에 따르면 FGT에 참여한 이용자는 "신선하고 멋지다는 느낌" "남녀 캐릭터 너무 이쁘게 나와" "플레이 만족도 높았다" "인게임 영상과 게임 플레이가 동일해 놀랐다" "비행 자유도에 만족했다" "PvE 보스 공략에 협동 부분 재미있었다" 등 대체적으로 긍정적인 반응을 내놨다.

아이온2 FGT 반응 긍정적.

Q&A 핵심 주제는 슬롯 스킬 8개, 날개 획득 방식, 자동 전투 지원 여부, 아이온 IP 계승 콘텐츠 등이었다.

김남준 개발 PD와 소인섭 사업 실장은 "일단 스킬은 8개가 아니다. 40여종의 스킬이 있다. PvP, PvE, 보스전 등 상황에 따라 다르게 구성하는 재미가 있다"며 "날개가 아이온 지식재산권(IP)의 상징이다. 아이온2의 날개는 과금용도, 확률형(뽑기) 아이템도 아니다. 파밍하고, 원하는 것을 획득하는 콘텐츠로 구성했다"고 전했다.

자동전투 미지원에 대해서는 "자동 전투가 없지만, (추가해야 할지)고민 중이다. 우리가 추구했던 게임성과 맞지 않기 때문이다"며 "일부 스킬을 자동으로 사용하는 것까지는 괜찮지 않을까 해서 세미 컨트롤 모드를 개발 중이다. (아이온2는)자동에 적합한 게임은 아니다"고 덧붙였다.

아이온 IP 핵심 콘텐츠 계승을 묻는 질문에는 "주요 콘텐츠와 방식을 계승하려고 했다. 발전에 해당하는 건 콘텐츠 구성이 아니라 조작, 컨트롤, 판정 등 액션성을 살리고 인구 불균형 등을 해소하는 쪽으로 보완을 하고 있다"고 밝혔다.

아이온2 수동 조작 재미 위해 자동사냥 미지원이지만, 스킬 자동 부분은 고민.

현재 개발 중인 PvE PvP 콘텐츠도 소개했다. PvE 콘텐츠로는 솔로: 악몽던전(단계 클리어 보스전), 솔로: 봉인던전(종족별 60여개 배치), 솔로: 주둔지(메인 퀘스트 연결 콘텐츠, 솔로 각성전(일반적 임무), 멀티: 원정(1~4인, 2~4인 협동 콘텐츠, 멀티: 초월(4인 협동 콘텐츠), 멀티: 토벌(최대 4인 보스전), 멀티: 성역(8인 던전)가 있다.

PvP 콘텐츠로는 경쟁 PvP인 투기장(지상 1대1, 4대4)과 전장(8대8 실시간 화물전), 시공의 균열(상대 진영 입장), 어비스(지상 공중 입체적 전장)가 존재한다. 여기에 가볍게 즐길 수 있는 콘텐츠로는 일일 던전(매일 즐기는 핵앤슬래시 던전), 슈고페스타(가볍게 즐기는 미니 게임)가 있다고 회사 측은 설명했다.

던전 보스 공략 플레이 시연 눈길..."9월 세 번째 라이브 방송, 올해 출시"

라이브 방송 중후반부에는 커스터마이징과 핵심 플레이 콘텐츠 불의 신전 공략, 아이템 거래 재화 키나(골드) 등을 시연으로 소개했다.

'아이온2'의 커스터마이징은 캐릭터의 목소리, 피부색, 윤기 등 다양한 프리셋을 지원하는 게 특징이다. 얼굴 부분은 턱 모양, 턱선 라인, 아래턱 모양, 턱 돌출, 볼살, 이마 돌출, 광대 돌출 등 세심하게 조정할 수 있도록 지원한다.

특히 이용자는 홈페이지에서 자신이 만든 커스터마이징 옵션을 공유할 수 있으며, 이를 통해서 수익 창출도 가능하다.

아이온2 커스터마이징 시연 장면.

아이온2 보스 공략 시연 장면.

아이온2 기본 아이템 UI.

플레이 시연은 전반적인 게임 UI와 아이템 구성을 엿볼 수 있도록 구성했고, 핵심 던전 '불의 신전' 공략을 소개하는데 집중했다. 던전 공략 시연을 보면 수동 논타켓 전투에 다양한 화려한 스킬을 구현한 것을 엿볼 수 있다. 또 각 공격 패턴을 가진 보스 공략에 파티원의 전략 플레이 모습도 확인할 수 있다.

이와 함께 전작에서 과금 부담이 크다는 지적을 받았던 변신 아이템은 존재하지 않으며, 인게임 재화인 '키나'로 거래소 아이템을 사고 팔 수 있다고 소개했다. 해당 재화는 작업장 등 견제를 위해 던전 플레이로 더 많이 얻을 수 있도록 준비 중이라는 게 회사 측의 설명이다.

김남준 개발PD와 소인섭 사업실장은 "개발 중인 빌드로 직접 시연했다. 자세한 과금 방식은 가을 쯤 방송을 통해 공개할 계획이다. 배틀패스 정도로 구성하고, 주요 비즈니스는 외형 쪽이다"이라며 "출시는 올해를 목표로 한다. 좀 더 만들고 비공개테스트(CBT)와 공개시범테스트(OBT) 등 일정을 얘기할 수 있을 것 같다"고 밝혔다

이어 "다음 방송은 큰 이벤트가 있는 9월에 진행할 예정이다. 좋은 재미있는 게임을 만들기 위해 노력하고 있다. 아이온2에 기대 많이 해달라. (아이온2 유튜브 채널)구독과 알림 설정으로 새 소식도 빠르게 얻기를 바란다"고 강조했다.