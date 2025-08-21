"갓 구워낸 맛"...하림, ‘더미식 트레이요리’ 7종 출시

종합식품기업 하림이 간편하게 조리해 팬에서 갓 구워낸 맛을 구현한 더미식 트레이요리 7종을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 전자레인지나 에어프라이어 조리만으로도 식당 수준의 맛과 식감을 재현할 수 있어, 바쁜 일상 속에서도 한 끼를 간편하게 해결할 수 있도록 기획됐다.

출시된 제품은 ▲닭다리살 구이 ▲닭가슴살 구이 ▲순살 닭갈비 ▲순살 찜닭 ▲제육볶음 ▲함박스테이크 ▲토마토미트볼파스타 등 총 7종이다. 트레이 형태로 포장돼 별도 그릇 없이 바로 섭취할 수 있으며, 단품 메뉴는 물론 밥반찬으로도 활용 가능하다.

더미식 트레이요리 7종.(사진=하림)

하림은 이번 제품을 21일부터 롯데마트를 시작으로 전국 편의점, 백화점, 온라인 채널 등으로 순차적으로 입점할 계획이다.

하림 관계자는 “더미식 트레이요리는 조리와 설거지의 번거로움 없이도 집에서 직접 만든 듯한 풍미를 구현했다”며 “현대인의 라이프스타일에 맞춰 간편하면서도 완성도 높은 간편식을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.