김정관 산업부 장관 "석화, 과감한 구조개편해야…시간 없다"

김정관 산업통상자원부 장관이 장기 불황에 처한 석유화학 산업이 과감한 구조개편에 나서야 한다며, 산업 생존을 도모할 시간이 촉박하다고 강조했다.

김정관 장관은 20일 서울 대한상공회의소에서 열린 '석유화학 산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율협약식'에 참석, 이같이 모두발언했다.

김 장관은 "석유화학 산업은 사는 길을 선택할 것인가, 역사의 뒤안길로 사라져갈 것인가 갈림길에 서 있다"며 "살고자 한다면 그 길은 과감한 구조개편뿐이고 주어진 시간이 얼마 없다"고 역설했다.

김정관 산업통상자원부 장관

산업 구조개편 방향으로는 ▲저효율 생산 설비 대폭 감축 및 고부가 품목으로의 신속 전환 ▲재무 건전성 확보를 위한 기업과 대주주의 충분한 자구 노력 ▲지역 경제와 고용 영향 최소화 등을 들었다.

이는 이날 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 제시된 방향성이기도 하다.

협약식에서 업계는 자구 노력의 일환으로 나프타분해설비(NCC) 270만~370만톤을 감축하기로 뜻을 모았다.

김 장관은 "오늘 협약을 토대로 설비 감축, 고부가가치화를 통한 경쟁력 강화 방안, 재무구조 개선 방안 등 사업재편 계획을 연말까지 마련해 주기 바란다"며 "기업이 책임 있게 사업재편에 나선다면, 정부도 사업재편이 속도감 있게 완수되도록 금융·세제·규제개선·R&D 등 지원 방안을 통해 프로젝트별 맞춤형으로 지원해 나가겠다"고 했다.

'무임승차' 기업에게는 단호하게 대응하겠다는 의지를 명확히 했다. 김 장관은 "책임 있는 자구 노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업들의 설비 감축의 혜택만을 누리려는 기업은 정부의 어떠한 지원도 받지 못할 것"이라고 언급했다.

이날 자율협약식에는 산업부를 비롯해 롯데케미칼, LG화학, HD현대케미칼, GS칼텍스, SK지오센트릭, 에쓰오일, HD현대케미칼, 한화솔루션, 한화토탈에너지스, DL케미칼 등 기업 관계자들이 참석했다.