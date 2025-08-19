정부, 존폐위기 맞은 석유화학 구조개편 방안 내일 발표

정부가 공급과잉으로 장기 불황에 처한 석유화학 산업 구조개편 방안을 내일(20일) 발표한다.

19일 관계 부처에 따르면 정부는 출범 첫 산업관계장관회의(산경장)를 20일 열고 석유화학 구조개편 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 이번 회의에는 주무부처 수장인 김정관 산업통상자원부 장관 등 관계부처가 모두 참석할 전망이다.

이번 방안에는 공급과잉 타격을 줄이기 위해 기업들의 사업 재편을 유도하는 인센티브 지원, 업계 설비 통폐합 및 감축 계획 등이 포함될 것으로 예상되고 있다. 정부가 지난해 12월 발표한 석유화학 산업 경쟁력 제고 방안의 후속 조치다.

LG화학 여수 NCC공장 전경. 사진=LG화학

당시 정부안에는 사업 구조개편에 대한 금융 지원, 산업 위기 선제 대응 지역 지정 및 고용 유지 지원, 기업 결합 심사 기간 단축, 친환경 제품 사업 전환 지원 등이 담겼다. 그러나 근본적 대응책인 사업 재편을 기업 자율에만 맡겨둬 구조조정을 촉발하기엔 동력이 부족했다는 평가를 받았다.

실제 업계에선 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 추진 중인 대산석유화학단지 나프타분해설비(NCC) 통합 논의 외 사업 구조개편에 시동을 건 사례가 없다.

당초 정부는 상반기 중 석유화학 산업 구조개편 대책을 발표할 예정이었으나 정부 공백 등 상황으로 다소 지연됐다. 상반기 동안에도 석유화학 사업 수익성이 악화되면서 최근 한화솔루션과 DL케미칼은 50대 50으로 지분을 소유 중인 자회사 여천NCC에 대한 추가 자금 대여를 두고 갈등을 겪기도 했다. 장기 전망이 어두운 가운데 부도를 면하기 위한 출자 실효성을 두고 대립한 것이다.

석유화학 업계는 구조조정 없이 현 상황이 유지될 경우, 3년 내 기업 절반이 도산할 수 있다는 분석도 나올 만큼 위기감이 고조돼 있다.

이에 지난 14일 이재명 대통령은 석유화학 산업에 대한 종합 대책 마련을 관계 부처에 촉구했다.

같은 날 김정관 장관은 석유화학 업계가 조선 산업처럼 민관이 힘을 모아 위기를 극복할 수 있다며, 그에 준하는 구조조정 노력이 필요하다고 언급하기도 했다. 동시에 업계가 자발적으로 사업 재편에 참여해야 한다고 강조하면서, ‘무임승차’ 기업에 대해선 단호히 대응할 것이라고 덧붙였다.