롯데케미칼, 정기보수·대외 불확실성에 2Q 실적 악화

롯데케미칼은 올해 2분기 연결 기준으로 매출 4조 1천971억원, 영업손실 2천449억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 17.5% 줄고 영업손실은 101.9% 커졌다. 전분기 대비로는 매출이 12.4% 감소하고 영업손실이 85.2% 커졌다.

롯데케미칼은 기초소재 사업과 LC 타이탄, LC USA, 롯데GS화학 등이 포함된 기초화학 부문에서 매출 2조 6천874억원, 영업손실 2천161억원을 기록했다. 대산공장 정기보수 및 모노머 주요 제품의 판가 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 감소했다.

하반기는 일회성 요인 제거 및 원료가 하향 안정화에 따른 스프레드 확대로 실적 개선을 전망했다.

첨단소재는 매출액 1조 455억원, 영업이익 560억원을 기록했다. 관세 불확실성에 따른 전방 산업 수요 둔화로 판매량과 스프레드가 축소돼 전분기 대비 수익성이 감소했다. 롯데케미칼은 향후 지속적으로 고객 맞춤형 고부가 스페셜티 소재 공급을 확대해나갈 계획이다.

롯데케미칼 2분기 잠정 경영실적(연결기준)

롯데정밀화학은 매출액 4천247억원, 영업이익 87억원을 기록했다. 정기보수 영향으로 손익이 감소했으나 하반기는 정기보수 종료에 따른 일회성 영향 제거와 주요 제품 국제가 상승으로 실적이 개선될 것으로 전망했다.

롯데에너지머티리얼즈는 매출액 2천49억원, 영업손실 311억원을 기록했다. 주요 고객사향 제품 판매량 증가와 가동률 상향으로 수익성이 개선됐다. 하반기는 전방산업 불확실성 지속에도 선제적 재고 조정에 따른 점진적 가동률 회복을 기대했다.

롯데케미칼 관계자는 “본원적 경쟁력 강화를 위해 범용 석유화학 사업 재편과 비핵심 자산 효율화를 통한 사업 재편을 속도감 있게 추진하고 있다”며, “하반기 수소출하센터 상업 가동과 고기능성 컴파운드 사업 확대를 통해 포트폴리오를 한층 고도화할 계획”이라고 밝혔다.