케이뱅크 "사장님, 휴가가세요"…최대 300만원 지원

9일까지 사연 접수

금융입력 :2025/08/20 09:34    수정: 2025/08/20 09:53

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

케이뱅크가 최대 300만원까지 소상공인의 휴가비를 지원한다고 20일 밝혔다.

케이뱅크는 마음놓고 쉬기 어려운 자영업자 및 개인사업자를 대상으로 '사장님 유급휴가 보내기' 캠페인을 시작한다.

오는 9월 9일까지 휴가가 필요한 사연을 케이뱅크 애플리케이션(앱)이나 포털 사이트에서 ‘케이뱅크 사장님 뱅킹’을 검색해 접수하면 된다.

휴가 캠페인에 선정되면 10월 10일부터 31일 사이 원하는 날짜에 자유롭게 휴가를 떠날 수 있다.

휴가비는 휴가 일수만큼 사장님 가게의 일 매출을 계산해 최대 300만원까지 지원한다. 또한 휴가를 떠나 문을 닫은 가게에는 케이뱅크가 준비한 특별한 현수막으로 가게 고객들에게 사장님의 휴가 소식을 전할 예정이다.

관련기사

최종 선정 발표는 9월 중순 이후에 개별 연락 예정이며 해당 사연 응모자에게는 치킨 교환권을 제공한다.

케이뱅크 관계자는 “휴가도 못 가고 열심히 일하는 자영업 사장님들의 현실에 깊이 공감하며 휴식을 통해 리프레시 할 수 있도록 이번 캠페인을 기획하게 됐다”고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 케이뱅크 인터넷전문은행 ESG 개인사업자

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"美정부, 인텔 이어 삼성·TSMC 지분 인수 검토"

"다이소에 뒤지지 않아"...CU가 자신한 하반기 '신상‘ 미리보니

전야제부터 분위기 '후끈'…게임스컴 'ONL', 韓 게임 대거 출격

"관행 봐주기 없다"…주병기 공정위원장 내정에 유통대기업 '얼음'

ZDNet Power Center