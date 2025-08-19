나이스신평 "스테이블코인 은행업엔 부정적·증권업엔 긍정적"

나이스(NICE)신용평가가 스테이블코인 도입시 금융업권 전반에 걸쳐 구조적 변화를 야기할 것으로 관측한 가운데, 은행업에는 부정적인 영향을 증권업에는 긍정적인 영향을 줄 것으로 내다봤다.

19일 나이스신용평가는 '스테이블코인을 둘러싼 쟁점과 신용평가 시사점' 보고서를 통해 스테이블코인의 실제 발행과 사용이 본격화될 경우 금융업권별 수익 구조와 사업기반에 변화가 발생할 것으로 관측했다. 그 변화에 따른 수익 구조, 이로 인한 신용평가에 미치는 영향은 업권별로 차별화됐다.

스테이블코인이 결제 수단으로 광범위하게 사용될 경우 은행의 기본 사업구조 변화를 예상했다. 특히 은행이 스테이블코인 생태계에서 핵심 플레이어가 아닌 준비금 수탁기관 역할에 머무를 경우에는 은행의 수신 기반이 축소되고 이로 인한 대출 여력이 감소할 수 있다는 관측이다.

스테이블코인은 통상적으로 발행액의 100%에 해당하는 준비금을 안전한 형태로 보유하는데, 이 준비금은 은행 예금과 구분돼 자체 운용이 제한되는 자산으로 관리된다. 준비금은 은행 예금과 다르게 임의로 대출에 활용할 수도 없고 발행자의 운용 지시에 따라야 한다. 이 때문에 은행은 예대마진 룰에 따라 예금 감소와 함께 대출도 줄일 수 밖에 없다는 것이다.

은행이 직접 스테이블코인을 발행하더라도 수익성 저하는 피하지 못할 수 있다. 스테이블코인 발행에 따른 준비금을 예치하더라도 이자수익이 적은데다 국가 간 결제도 스테이블코인으로 이뤄지는 것도 부정적인 요인이다.

관련기사

반면 증권업의 경우 중장기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 나이스신용평가는 판단했다. 향후 토큰증권 발행 주관, 디지털 자산 관리 등 다양한 영역에서 스테이블코인과 연계한 새로운 서비스를 창출할 수 있다는 부연이다. 전통적인 수익모델에서 창출되는 수익 대비 토큰증권과의 연계 수익 비중은 높지 않을 것이나, 신규 사업영역 확대 및 수익기반 다변화 측면에서 기회 요인이라고 덧붙였다.

나이스신용평가 이정현 금융SF평가본부 금융평가1실 수석연구원은 "달러 기반 스테이블코인 및 결제 기반의 원화 스테이블코인의 사용이 활성화된 상황을 가정한 것"이라며 "도입 과정에서 세부 특성들이 확정되어감에 따라 금융업권에 미치는 영향의 방향과 정도는 변동될 가능성이 높으며 지속적으로 모니터링해 금융업권 신용평가시 반영할 계획"이라고 설명했다.