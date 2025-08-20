GS25, ‘떡볶퀸’과 맞손…떡볶이 간편식 시리즈 공동 개발

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 떡볶이 전문 인플루언서 ‘떡볶퀸’과 손잡고 떡볶이 라인업을 강화한다고 20일 밝혔다.

‘떡볶퀸’은 떡볶이를 전문적으로 리뷰하는 유튜브 인플루언서다. 구독자 수는 63만명을 넘어섰으며 콘텐츠 조회수는 3억9천만회에 달한다.

GS25는 떡볶퀸이 보유한 마니아층의 신뢰도와 영향력 등을 고려해 이번 협업을 추진하게 됐다.

모델이 GS25가 떡볶퀸과 공동 개발해 선보인 ‘클래식더블토핑떡볶이’,‘로제더블토핑떡볶이’ 2종을 들고 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

양측은 GS25가 보유한 고객 빅 데이터와 ‘떡볶퀸’의 레시피, 콘텐츠 반응, 구독자 댓글을 분석해 차별화 소스, 최적의 토핑 조합 등으로 구성된 다양한 시제품 테스트를 진행했다.

7개월 간의 개발 과정이 소요됐으며, 비법 고추장 소스와 쌀떡을 조합한 ‘클래식더블토핑떡볶이’, 꾸덕한 로제소스와 밀떡을 조합한 ‘로제더블토핑떡볶이’ 2종이 ‘떡볶퀸’ 시리즈 메뉴로 최종 확정됐다.

각 메뉴에 프리미엄 소시지와 납작당면을 올려내는 토핑 특화 전략을 통해 미각, 시각적 차별화를 동시에 끌어올렸다고 회사는 설명했다.

GS25는 오는 21일 클래식더블토핑떡볶이를 시작으로 로제더블토핑떡볶이를 순차적으로 선보일 방침이다.

김지수 GS리테일 냉장·냉동팀 MD는 “전문성을 갖춘 파트너와 공동 개발한 차별화 메뉴의 경우 시중의 일반 상품 대비 2배 이상의 폭발적인 매출을 기록하고 있다”며 “이번에 선보이는 떡볶퀸 시리즈와 같이 맛과 품질, 화제성을 모두 갖춘 같은 차별화 RMR 상품을 지속 확대해 갈 것”이라고 말했다.