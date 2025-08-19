"500마력 전기차도 거뜬"…한국타이어, BMW iX에 신차용 타이어 공급

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 BMW 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) 모델 'iX'에 전기차 전용 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보 SUV', 사계절용 타이어 '아이온 에보 AS SUV'를 신차용 타이어로 공급한다고 19일 밝혔다.

한국타이어는 BMW와의 긴밀한 협업을 바탕으로 고성능 전기 SUV 전용 타이어 개발에 성공했다. 독자 기술 체계 '아이온 이노베이티브 테크놀로지' 설계로 저소음, 향상된 마일리지, 완벽한 그립력, 낮은 회전저항 등 4대 핵심 타이어 기술이 500마력을 상회하는 고출력 전기차를 뒷받침한다.

'아이온 에보 SUV'는 코너링 강성을 10% 높이면서 슈퍼 섬유 아라미드 하이브리드 소재 보강벨트를 적용해 고속 주행에서 우수한 조정 안정성을 제공한다. 타이어 표면 홈 너비 맞춤 설계로 배수 성능을 향상시키고, 최신 EV 전용 컴파운드 적용해 젖은 노면에서의 제동력과 접지력을 한층 강화했다.

BMW iX

또한 저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 최대 18%까지 줄여 쾌적한 드라이빙 환경을 구현한다.

아울러 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 크게 낮춰 전비 효율을 최대 6%까지 높이는 동시에, 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 전용 컴파운드와 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 획기적으로 줄이며 마일리지를 최대 15% 증가시켰다.

'아이온 에보 AS SUV'의 경우, 저소음 패턴 디자인으로 주행 시 타이어 표면의 공기 경로를 좁혀 모든 속도 범위에서 소음을 효과적으로 억제한다. EV 전용 컴파운드 적용으로 마른 노면과 젖은 노면, 겨울철 등 다양한 주행 환경에도 사계절 내내 탁월한 그립력과 핸들링 성능을 안정적으로 지원한다.

이와 함께, 저온 균일 고무경화 기술과 EV 전용 컴파운드를 채택해 회전저항을 크게 감소시키며 이상적인 전비 효율을 제공한다.

한국타이어 아이온 에보 SUV 및 아이온 에보 AS SUV

타이어 가로방향 및 코너링 강성을 각각 25%, 20% 높여 고하중 차량의 안정적인 주행을 뒷받침하고, 타이어 접지 압력도 고르게 분산해 이상 마모 현상을 줄이며 타이어 수명을 최적화했다.

한국타이어는 지난 2022년 BMW 최초 순수 전기 그란쿠페 'i4'에 이어, 이번 신차용 타이어 공급까지 성사시키며 BMW의 전동화 프로젝트의 핵심 파트너로서의 지위를 한층 공고히 다지게 됐다.

한편 한국타이어는 지난해 BMW 고성능 세단 'M5' 7세대 모델 독점 공급을 비롯해 '1,2,3,4,5 시리즈', SUV 모델 'X1, X3, X5' 등 주요 차종에 신차용 타이어를 공급했다.

이외에도 지난 2014년 BMW 그룹 코리아의 자동차 복합 문화 공간 'BMW 드라이빙 센터' 개장 이래 11년 연속 고성능 타이어 독점 공급과 더불어 2022년부터 총 세 차례에 걸쳐 브랜드 필름을 선보이는 등 프리미엄 브랜드로서 입지를 굳건히 하고 있다.